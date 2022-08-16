Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат

Трансферное окно в Европе потихоньку подходит к логическому концу. Понятно, что активность продолжается и Украина, несмотря на все проблемы, не исключение. Правда, сейчас затянуть к нам игроков приличного уровня очень сложно из-за войны и отсутствия финансовых возможностей.

Так что приходится максимум внимания уделять подписаниям на выход. Сегодня мы поговорим об игроках, кому бы не помешало сменить прописку.

Не спешите критиковать: мол, зачем ослаблять и так слабую УПЛ. Давайте будем откровенными – нынешнее падение чемпионата в разы существеннее, чем было в 2014-м. Да и до конца неизвестно, как он пройдет в режиме войны. В то же время, хочется видеть конкурентоспособную сборную Украины. Помните, как бойцы с фронта передавали через Федецкого просьбу играть в плей-офф отбора в ЧМ? Сейчас сборная Украины – это символы. И чтобы этот символ был ярким, ведущим футболистам в нынешних условиях лучше совершить переезд за границу.

Поэтому вашему вниманию подборка исполнителей, которым пора сделать шаг вперед — некоторые из них давно коснулись профессионального потолка в УПЛ, а у некоторых настолько большой потенциал, что его грех сводит на нет в нынешней ситуации.

Кирилл Ковалец (свободный агент)

Возраст - 29 года

Цена по версии Transfermarkt – 800 тыс. евро

В начале июля Кирилл Ковалец покинул "Александрию". Будучи свободным агентом, полузащитник довольно лакомый кусочек на рынке — буквально через неделю-полторы после его ухода в СМИ появилась информация о заинтересованности "Легии", "Базеля" и "Цюриха". И даже если это не совсем соответствует действительности, мы бы не хотели, чтобы Ковалец оставался в Украине.

Полузащитник является универсалом, хорошо работает и на нападение, и на защиту, успешно восстановился после травмы колена и находится в положении, когда может выбирать. Мы не понимаем, зачем идти в условное "Динамо" (о котором говорили в СМИ), если там Ковалец станет одним из, винтиком, а не примадонной — Шапаренко и Буяльский не дадут развернуться по полной.

А вот перейти в претенциозный чемпионат (Бельгия – чем не пример?) – стоит попробовать. Главное не прогадать с выбором, ему нужна команда, где у него будет ключевая роль в атаке.

Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Возраст - 23 года

Цена по версии Transfermarkt – 2 млн евро

Дмитрий Ризнык полностью перерос уровень, предложенный "Ворсклой". Команда в очередной раз досадно попрощалась с еврокубками, вряд ли будет претендовать на что-то более весомое, чем четвертая-пятая ступенька в УПЛ, поэтому мы не понимаем, почему голкипер должен тратить драгоценное время.

Причем не в Украине, потому что здесь откровенно тесно: в "Шахтере" - Трубин, в "Динамо" - достаточно имен, а идти в условный "Днепр-1", с которым полтавчане будут как раз конкурировать в турнирной таблице - не то повышение, о котором можно мечтать. Раньше будущее Дмитрия связывали с представителями Польши/Греции и это неплохой трамплин для более близкого знакомства с Европой.

Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Возраст - 25 лет

Цена по версии Transfermarkt – 1,5 млн. евро

Благодаря доверию в "Днепре-1" Александр Пихаленок прогрессировал семимильными шагами. Что тут говорить, если несколько лет назад центрхав не слишком продуктивно выглядел в "Мариуполе", а сегодня зажигает в центре поля "днепрян" и приближен к сборной Украины. Более того, где-то, когда-то о Пихальонке писали в контексте предполагаемого трансфера — например, в итальянскую "Дженоа".

И здесь тоже нет смысла спорить – Александр достиг личностного максимума в нынешнем клубе. В то же время "Днепр-1" останется "Днепром-1" — командой пусть и с амбициями, и все равно недостаточными ресурсами, чтобы цепляться за что-то более ценное, чем бронзовые медали (это при лучших обстоятельствах).

Убеждены, что у Пихаленка достаточно скилов, чтобы зарекомендовать себя в хорошей лиге. Плюс, "Днепр-1" легко найдет кем заполнить пустоту - новичок Доминго Бланко, Игорь Когут, Руслан Бабенко, Александр Беляев и Валентин Рубчинский. Так сказать, выбор на все случаи жизни.

Алексей Гуцуляк ("Днепр-1")

Возраст - 24 года

Цена по версии Transfermarkt - 1 млн.евро

В 2016 году Алексей Гуцуляк оказался в "Вильярреале". 18 лет, трудности с языком, другой менталитет, семейные обстоятельства - факторы, из-за которых полузащитник не убедил даже в резерве "желтой субмарины". Словом, аренда истекла, Гуцуляк вернулся в Украину и на время стал хрестоматийным примером того, как нашей молодежи трудно вырваться из зоны комфорта.

В 2022-м Алексей оценивается не так: это — гарантированно один из лучших исполнителей УПЛ, не представляющий интересы "Динамо" или "Шахтера". Еще выступая в "Десне", левый полузащитник занял второе место среди самых результативных ассистентов розыгрыша 2020/21 (7 передач; на 2 больше отдал Алан Патрик).

Да и воссоединение с Йовичевичем пошло на пользу – Гуцуляк выдал отличную первую половину прошлого сезона. Собственно это помогло "днепрянам" выдержать соперничество со стороны "Зари" и "Ворсклы" и завершить круг на третьей, лигоевропейской строчке. Кажется, эта версия Алексея не растерялась бы в Европе, как это произошло 6 лет назад. Почему бы снова не поискать своей судьбы?

Илья Забарный ("Динамо")

Возраст - 19 лет

Цена по версии Transfermarkt – 15 млн. евро

В сентябре Илье Забарному "стукнет" 20, а он уже может похвастаться серьезным послужным списком. Находясь в "Динамо", центрбек собрал все внутренние награды и является основным в сборной. Согласитесь, шикарное наследие, заставляющее снять шляпу.

Неудивительно, почему в начале лета Илья активно сватался в АПЛ — готовы поспорить, он бы не хуже вписался, чем тот же Виталий Миколенко. Сейчас пресса затихла, "Динамо" активно готовится к "Бенфике" в надежде попасть в групповой этап Лиги чемпионов, однако все может резко измениться.

Если киевляне, не дай Бог, свалятся в Лигу Европы, то мы не видим смысла удерживать Забарного. Одно дело – бороться в ЛЧ, где можно заработать хорошие деньги, и совсем другое – малоприбыльная ЛЕ, в которой Илья точно не получит новый опыт.

К тому же, в распоряжении Мирчи Луческу и так достаточно центральных защитников. Попов, Бурда, Сирота, Биловар - этого хватит, чтобы не оконфузиться перед "Шахтером" и за что-то зацепиться во втором по знаковости еврокубке.

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Возраст - 26 лет

Цена по версии Transfermarkt - 11 млн. евро

Судя по риторике, которая не так давно кружила вокруг Николая Матвиенко, "Шахтер" был не прочь попрощаться с воспитанником. Но фигурировавший в ситуации Ярослав Ракицкий решил не возвращаться в Украину, поэтому разговоры об уходе Матвиенко постепенно сошли на нет.

"Аякс", "Фейеноорд", "Арсенал" — клубы в СМИ гуляли с завидной регулярностью, качество инсайдов оставалось под вопросом, но надежда до сих пор теплится. В "Шахтере" признали наличие 50-миллионного долга, рассчитывают его частично покрыть выплатами в Лиге чемпионов, однако все равно будут балансировать на грани финансовой пропасти. Кто знал, что произойдет полномасштабная война и последствия бурной трансферной кампании 2021/22 вылезут боком.

Еще один момент — Матвиенко не молодеет (идет 27-й год, как-никак), впрочем, сейчас находится в самом соку. Когда с ним расставаться, если не сейчас?

Георгий Бущан ("Динамо")

Возраст - 28 лет

Цена по версии Transfermarkt - 9 млн. евро

Бесспорный первый номер "Динамо" и национальной команды. Статус не только ответственный, но и привлекательный — как следствие, голкипер периодически "сватается" в зарубежный коллектив. Сам Георгий сдержанно реагирует на подобные новости, однако футболист заслужил то, чтобы испытать себя в лучших условиях, чем УПЛ. Здесь он точно не будет расти (думаете, соперники "Динамо" в чемпионате часто будут нагружать Жору?), а потенциал есть.

Тем более, у "Динамо" однозначно не будет ощутимой проблемы с вратарской позицией - мегаперспективный Руслан Нещерет, которому стоит больше доверять, всегда придет на помощь проверенный Денис Бойко или в крайнем случае подстрахует Владислав Кучерук.

Артем Довбык ("Днепр-1")

Возраст - 25 лет

Цена по версии Transfermarkt – 5 млн. евро

Недоигранного сезона 2021/22 хватило, чтобы Артем Довбик оказался под бдительным прицелом скаутов. 14 голов и 5 ассистов в 18 поединках — статистика, действительно заслуживающая внимания. "Днепрянин" выдал хорошую дистанцию ​​и показал, что ему подходит роль лидера, причем добьющегося успеха, даже если это не удастся сделать с первой попытки (следует вспомнить настойчивость и исправленные им ошибки в матчах сборной).

Так что разговоры возникли не на пустом месте - Довбик действительно наработал на второй шанс в Европе. Первый не сложился (не принимаем во внимание аренду в молдавском "Бельце"), однако его можно опровергнуть - все же в "Митьюлланн" приехал "сыроватый" футболист, для которого датская среда стала полной загадкой.

В июне Артему исполнилось 25, он именно в том положении, когда нужно совершать взрослые поступки. Потенциальных покупателей может отпугнуть давняя травма крестообразных связок, однако до недавнего времени интерес наблюдался (если что, в "Болонье" едва ли не самый лучший медицинский центр в Италии — вряд ли бы туда приглашали неликвидного игрока).

Будет ли интересен Довбик через год, полный неизвестности в УПЛ? Думаем, что очерченное будущее лучше, чем сомнительные перспективы без возможности роста.

Виктор Цыганков ("Динамо")

Возраст – 24 года

Цена по версии Transfermarkt – 25 млн евро

Лидер не спешит продлевать контракт с "Динамо", и это должно стимулировать руководство киевлян к продаже. Как ни крути, трудовой договор длится до лета 2023-го, вингер оценивается примерно в 20-25 миллионов евро — почему бы не заработать?

Цыганков всем видом демонстрирует, что не собирается, как Андрей Ярмоленко, засиживаться в лагере бело-синих ради воплощения высоких целей. Новость о том, что он стал клиентом Пере Гвардиолы, всколыхнула медиапространство и послужила очередным месседжем — вероятно, Виктор смотрит в сторону Европы.

Учитывая настроение, было бы правильно организовать своевременный переход – в таком случае все стороны останутся в выигрыше. Иначе мы рискуем увидеть немотивированного игрока, к тому же измученного регулярными повреждениями. В конце концов Цыганков коснулся потолка УПЛ, куда ему прогрессировать?

Михаил Мудрик ("Шахтер")

Возраст - 21 год

Цена по версии Transfermarkt - 9 млн. евро

Не будем оригинальными, если укажем Михаила Мудрика. Очевидно, что вингер является самым вожделенным персонажем в понимании иностранных клубов. Молодой, без существенных травм способен прогрессировать при благоприятных условиях (подтверждено по работе с Роберто Де Дзерби) — словом, надо брать.

Если и есть опасения, что Мудрик не заиграет в более требовательной среде из-за стилистики, то не забывайте: пока на его стороне возраст. Да, в действиях нападающего чувствуется определенная шаблонность и недостаточная тактическая глубина, но это именно тот случай, когда из игрока можно и нужно что-то лепить.

"Шахтер" готов строить вокруг Мудрика новый скелет, но стоит ли оно того? В УПЛ "горняки" все равно будут представлять реальную угрозу, в ЛЧ - не слишком верится, что коллектив преодолеет групповой барьер. Давайте смотреть на вещи с трезвой головой.