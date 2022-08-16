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Татарков: Игра Кривбасса становится все лучше от матча к матчу
Криворожский клуб настроен по-боевому
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о последнем контрольном матче команды на летнем сборе против петровского "Ингульца" (1:1).
– Никита, чувствует ли команда, что уже готова к сезону УПЛ?
– Да, наша игра также становится все лучше от матча к матчу. И сил все больше, ведь набираем все лучшую форму. Разберем эту игру, проанализируем ошибки. К "Колосу" должны быть готовы на все сто процентов.
– Тренеры говорят, что одна из проблем – быстрота принятия решений. У тебя тоже был момент, но ты засомневался и не забил. Чего там не хватило, чтобы забить?
– Нужно было положить защитника на замахе, и потом мячу некуда было деться. Но я решил немного раньше пробить и защитник отыграл тоже хорошо, заблокировав удар.
– С каким настроением подходит команда к сезону УПЛ?
– Хорошее настроение, настраиваемся по-боевому. Все очень долго ждали этого мгновения. С нетерпением ждем первого матча, – сказал Татарков.
Напомним, что чемпионат Украины 2022/23 для "Кривбасса" начнется 23 августа матчем против "Колоса".
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