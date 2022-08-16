Динамо и Днепр-1 пропустят. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го тура

Руководство Украинской Премьер-лиги обнародовало график проведения первого тура нового сезона, обозначив время поединков.

23 августа (вторник)

"Шахтер" - "Металлист 1925" 13:00

"Заря" - "Ворскла" 15:00

"Черноморец" - "Верес" 15:00

"Колос" - "Кривбасс" 17:00

24 августа (среда)

"Минай" - "Львов" 13:00

"Рух" - "Металлист" 15:00

Следует добавить, что матчи "Динамо"- "Ингулец" и "Днепр-1"- "Александрия" были перенесены из-за еврокубков. 23 августа киевлянам предстоит сыграть ответный поединок плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой". Днепровская команда будет бороться за выход в группу Лиги Европы против кипрского "АЕК" (25 августа). Их встречи в чемпионате планируется провести 16 ноября.