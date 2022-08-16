Рябоконь: Гутцайт был в Чернигове – стадион собираются сносить и строить новый с нуля

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о том, что будет в будущем с пострадавшим из-за войны главным стадионом Чернигова.

"Есть надежды, что все будет возобновлено. Насколько я слышал, недавно в Чернигове побывало руководство Минспорта во главе лично с Вадимом Гутцайтом. Приняли решение разрушать существующий стадион до конца и строить с нуля стадион. Последний раз говорили с руководством – слышал, что до окончания боевых действий строительных работ начинать не будут, но уже в январе, если все будет хорошо, черниговский стадион возьмут в восстановление.

Новое название? Это должно быть обязательно имя Героев Украины – современных, настоящих героев. Может быть, просто стадион имени Героев Украины", - заявил Рябоконь в интервью UkrFootball.