Ротань: Днепр-1? На меня никто с предложением не выходил

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал информацию, что летом его кандидатурой интересовался "Днепр-1".

"Возможно я и был в списках "Днепра-1". У меня такого предложения не было, никто на меня не выходил. Думаю, это были просто слухи", - заявил Ротань.

По итогу тренером днепрян стал Александр Кучер. Уже завтра под его руководством "Днепр-1" дебютирует в еврокубках.