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Ротань: Днепр-1? На меня никто с предложением не выходил

Премьер-лига
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Вероятно, это была дезинформация

Ротань: Днепр-1? На меня никто с предложением не выходил

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал информацию, что летом его кандидатурой интересовался "Днепр-1".

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"Возможно я и был в списках "Днепра-1". У меня такого предложения не было, никто на меня не выходил. Думаю, это были просто слухи", - заявил Ротань.

По итогу тренером днепрян стал Александр Кучер. Уже завтра под его руководством "Днепр-1" дебютирует в еврокубках.

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В статье: Руслан Ротань СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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