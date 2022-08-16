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Ротань: Днепр-1? На меня никто с предложением не выходил
Вероятно, это была дезинформация
Фото: пресс-служба УАФ
Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал информацию, что летом его кандидатурой интересовался "Днепр-1".
"Возможно я и был в списках "Днепра-1". У меня такого предложения не было, никто на меня не выходил. Думаю, это были просто слухи", - заявил Ротань.
По итогу тренером днепрян стал Александр Кучер. Уже завтра под его руководством "Днепр-1" дебютирует в еврокубках.
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Источник:Football Hub
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