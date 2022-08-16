Рябоконь: Контракт с Десной закончился летом, сейчас мой контракт с ВСУ

Экс-наставник "Десны" Александр Рябоконь рассказал о том, почему решил отправиться в терроборону после вторжения России.

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"Мой контракт закончился летом с "Десной", а фактически я перестал работать с началом войны. Мой контракт – в ВСУ. Предложения других клубов? Разговоры – были, конкретных предложений – нет.

Тренировать за границей было бы незаконно. Мне 58 с половиной лет – до 60 лет мужчины-украинцы должны оставаться в распоряжении Министерства обороны и готовы исполнить свой долг. Лучшая форма одежды для украинского мужчины сейчас – камуфляж ВСУ, а лучшее орудие труда – автомат для обороны Украины.

Юра Вернидуб – герой. Он ответил на любые вопросы, когда оставив команду после победы над Реалом, вернулся на родину и стал служить не просто в терробороне, а в ВСУ. То, что он объединяет службу в ВСУ с тренерской работой – его личное дело и право его непосредственных армейских руководителей. Для украинского футбола это хорошо, и украинская армия никогда не останется без поддержки Вернидуба", - заявил Рябоконь.