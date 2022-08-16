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Вирт: Результаты спаррингов никогда не имели первостепенного значения

Премьер-лига
(1 голосов)

Результат будет важен в официальных играх

Вирт: Результаты спаррингов никогда не имели первостепенного значения

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий по поводу выступлений своей команды в контрольных матчах.

"Если откровенно, то для меня результаты спаррингов никогда не имели первостепенного значения. Главное на этом этапе — пересмотреть потенциальных новичков, определиться с тактическими схемами и подойти в боевой готовности к официальным противостояниям. Поэтому важно не форсировать событий и обойтись без травм.

Что помешало сыграть лучшее? Прежде всего, следует уточнить, что перед началом подготовительного процесса Верес изъявили желание оставить сразу 10 футболистов и, согласитесь, нужно было время, чтобы им найти достойную замену. Во-вторых, некоторых исполнителей пробовали на других позициях, в частности Евгения Пасича на фланге защиты. Конечно, далеко не все было гладко, так, как того хотелось бы.

Наконец довольно неожиданно возникли проблемы с завершением атак, хотя всех нападавших удалось сохранить. Радует разве то, что в каждом спарринге Верес создавал голевые моменты, а вот реализация хромала. Вот почему прилагаем усилия, чтобы к началу сезона исправить "прицел". Иначе будет несладко", - заявил Вирт.

В первом туре УПЛ "Верес" сыграет против "Черноморца".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Команда №1

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