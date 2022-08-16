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Черноморец разгромил фармацевтов

Премьер-лига
(1 голосов)

В контрольном матче с участием земляков было забито девять мячей!

Черноморец разгромил фармацевтов

Фото: ФК Черноморец

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на клубной базе одесского «Черноморца» в Совиньоне «моряки» провели спарринг с выступающим во второй лиге «Реал Фармой». Игра, в которой тренерский штаб старшего по рангу клуба использовал смешанный состав, завершилась с крупным счетом 8:1 в его пользу.

В первой половине встречи подопечные Романа Григорчука дважды поразили ворота «фармацевтов», а после перерыва забили еще шесть мячей. Соперник же «Черноморца», начавший подготовку к сезону-2022/23 на прошлой неделе, довольствовался лишь одним голом.

Для тренерского штаба «моряков» этот контрольный матч стал последней проверкой сил команды, как и возможностей многих новичков перед стартующим 23 августа новым чемпионатом.

Что касается «Реал Фармы», то после того, как этот коллектив приступил к тренировкам, он провел уже второй спарринг. Сначала соперником был «Черноморец» U-19, а сегодня главная команда «моряков». Из тридцати футболистов, находящихся в расположении «фармацевтов», свыше десяти - новички.

Играющий президент «Реал Фармы» 56-летний Николай Лиховидов в сегодняшнем матче участия не принимал.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.08.2022 в 22:21
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