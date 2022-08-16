Черноморец разгромил фармацевтов

Сегодня на клубной базе одесского «Черноморца» в Совиньоне «моряки» провели спарринг с выступающим во второй лиге «Реал Фармой». Игра, в которой тренерский штаб старшего по рангу клуба использовал смешанный состав, завершилась с крупным счетом 8:1 в его пользу.

В первой половине встречи подопечные Романа Григорчука дважды поразили ворота «фармацевтов», а после перерыва забили еще шесть мячей. Соперник же «Черноморца», начавший подготовку к сезону-2022/23 на прошлой неделе, довольствовался лишь одним голом.

Для тренерского штаба «моряков» этот контрольный матч стал последней проверкой сил команды, как и возможностей многих новичков перед стартующим 23 августа новым чемпионатом.

Что касается «Реал Фармы», то после того, как этот коллектив приступил к тренировкам, он провел уже второй спарринг. Сначала соперником был «Черноморец» U-19, а сегодня главная команда «моряков». Из тридцати футболистов, находящихся в расположении «фармацевтов», свыше десяти - новички.

Играющий президент «Реал Фармы» 56-летний Николай Лиховидов в сегодняшнем матче участия не принимал.