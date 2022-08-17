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Рябоконь: Если война закончится в этом году, то в январе Десна начнет собирать футболистов
Украинский тренер настроен на быстрое восстановление команды
Украинский тренер Александр Рябоконь в эксклюзивном интервью сайту Ukrfootball.ua рассказал о перспективах черниговской "Десны".
‒ Говорят, что инвестор и владелец "Десны" Чеботарев, находясь за границей, охладел к "Десне" и футболу – и это не последняя причина, почему клуб нажил задолженность.
– Я общался с президентом клуба Левиным Владимиром Ильичем, мы постоянно держали связь, и контакт был нормальным. В последний раз мы переговорили накануне принятия вынужденного решения о приостановлении выступлений "Десны" в УПЛ. Но даже это была обнадеживающая беседа – как только прекратятся боевые действия, руководство готово будет возобновить деятельность клуба. Никто не "остыл", никто не "поставил крест" на клубе.
Напротив, в последние годы многое было построено – новое футбольное поле, приличная клубная база. Не было проблем с питанием. Команды "Десны" были хорошо экипированы.
‒ Итак, "Десна", как футбольный клуб, прекратила свое существование?
– На тот момент, когда мы последний раз общались с коллегами и руководством клуба, не прекращала. И постепенная выплата долгов, а также активное участие клуба в совещаниях по восстановлению городских спортивных сооружений дают надежду, что "Десна" не прекратит функционирование. Скажу больше: только бы завершилась война, если это случится в этом году - то уже в январе "Десна" начнет снова собирать футболистов, — сказал Рябоконь.
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