Бывший футболист Олимпика перешел в Металлист

Бывший нападающий донецкого "Олимпика" Максим Прядун пополнил ряды харьковского "Металлиста". Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.

По информации портала, контракт 25-летнего футболиста с "желто-синими" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трудовое соглашение Прядуна с дончанами истекло 2 февраля этого года, поэтому к харьковской команде он присоединился на правах свободного агента. На счету форварда 6 голов и 2 голевые передачи в 19 матчах за "Олимпик" во всех турнирах.

Напомним, что первые шаги во взрослом футбол он делал в "Ильичевце", после чего играл за "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотов" (Ереван) и "Николаев".