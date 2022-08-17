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Шахтер вернулся в Украину

Премьер-лига
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Команда продолжит подготовку к новому сезону в Киеве

Шахтер вернулся в Украину

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Футболисты и тренерский штаб "Шахтера" завершили заграничные сборы и вернулись в Украину, сообщает пресс-служба "горняков".

Команда получила один выходной, а уже в четверг, 18 августа, вновь соберется на тренировочном поле в Киеве, чтобы продолжить подготовку к старту в чемпионате. 23 августа в первом туре нового сезона подопечные Игора Йовичевича примут "Металлист 1925".

Напомним, во время летних сборов "Шахтер" сыграл вничью с "Фортуной" (3:3), "Утрехтом" (2:2), уступил "Аяксу" (1:3), "Роме" (0:5), "Аль-Фатеху" (2-й матч,1:3), а также одержал победу над "Аль-Адалой" (1:0), "Домжале" (3:0) и "Аль-Фатехом" (1-й матч, 5:0).

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Фото: ФК Донецк Шахтер
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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