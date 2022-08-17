СМИ: Ходят в казино. Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло

Семья народного депутата от ОПЗЖ и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса выехала из Украины в Монте-Карло. Вместе с ним был замечен президент "Динамо" Игорь Суркис, сообщает "Українська правда".

Согласно их данным, семья нардепа находится на одном из самых дорогих берегов Европы, где не первый год арендует апартаменты в пятизвёздочном отеле Monte-Carlo Bay. По информации УП, годовая аренда таких апартаментов обходится ориентировочно в 2 миллиона евро.

Также сообщается, что Григория и его брата Игоря регулярно видят в местном казино.