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СМИ: Ходят в казино. Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло

Премьер-лига
(2 голосов)

Бизнесмены покинули Украину

СМИ: Ходят в казино. Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло

Фото: capital.ua

Новина українською

Семья народного депутата от ОПЗЖ и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса выехала из Украины в Монте-Карло. Вместе с ним был замечен президент "Динамо" Игорь Суркис, сообщает "Українська правда".

Согласно их данным, семья нардепа находится на одном из самых дорогих берегов Европы, где не первый год арендует апартаменты в пятизвёздочном отеле Monte-Carlo Bay. По информации УП, годовая аренда таких апартаментов обходится ориентировочно в 2 миллиона евро.

Также сообщается, что Григория и его брата Игоря регулярно видят в местном казино.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Просто Толик (Одесса)
17.08.2022 в 14:13
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
17.08.2022 в 13:39
Досить гнати на моїх кумирів. Вдачи вам, Суркіси, виграйте більше для Динамо
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MaximSK (Киев)
17.08.2022 в 13:29
Надеюсь они играют на свои честно заработанные деньги, а не на деньги заработанные на благотворительных матчах.
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