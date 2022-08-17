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Экс-игрок Львова и сын Красникова. Металлист заявил четырёх новичков

Премьер-лига
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Харьковчане подали заявку на сезон УПЛ

Экс-игрок Львова и сын Красникова. Металлист заявил четырёх новичков

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Харьковский "Металлист" подал свою официальную заявку на сезон Украинской Премьер-лиги-2022/23.

Стоит добавить, что в ней нашлось место для экс-форварда "Олимпика" Максима Прядуна - о его переходе сообщалось ранее. Харьковчане включили в свою заявку полузащитника Евгения Рязанцева, который вернулся после аренды из дубля испанской "Понферрадины". Также в списке был замечен бывший голкипер "Львова" Орест Костик.

Более того, "желто-синие" пополнили свой состав 16-летним Егором Красниковым - сын бывшего вице-президента "Металлиста" Евгения Красникова. Он был заявлен по списку "Б".

Напомним, в первом туре нового сезона УПЛ "Металлист" сыграет против "Руха". Матч пройдет 24 августа и начнется в 15:00.

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В статье: Максим Прядун Металлист (Харьков) Орест Костик
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Источник:
УПЛ

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