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Палкин: Возвращение чемпионата - это большое облегчение для всего народа
В "Шахтере" подчеркнули важность футбола в Украине
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался по поводу возобновления чемпионата Украины 23 августа.
"Это настоящий перезапуск, в лиге стартуют 16 клубов. Однако большинство из них будут играть вдали от своих родных городов или стадионов. УПЛ будет проходить без болельщиков, но факт остается фактом – футбол вернулся, и это очень важно. Это большое облегчение для всего народа.
Мы очень сильны ментально. Мы верим, что Украина выиграет эту войну, и футбол вернется в нормальное русло. Я уверен, что у украинского футбола большое будущее, как и у нашей страны", - сказал Палкин в интервью словенскому DennikN.
Напомним, в 1-м туре нового сезона "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925". Начало игры запланировано на 23 августа в 13.00.
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