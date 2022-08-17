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Палкин: Возвращение чемпионата - это большое облегчение для всего народа

Премьер-лига
(1 голосов)

В "Шахтере" подчеркнули важность футбола в Украине

Палкин: Возвращение чемпионата - это большое облегчение для всего народа

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался по поводу возобновления чемпионата Украины 23 августа.

"Это настоящий перезапуск, в лиге стартуют 16 клубов. Однако большинство из них будут играть вдали от своих родных городов или стадионов. УПЛ будет проходить без болельщиков, но факт остается фактом – футбол вернулся, и это очень важно. Это большое облегчение для всего народа.

Мы очень сильны ментально. Мы верим, что Украина выиграет эту войну, и футбол вернется в нормальное русло. Я уверен, что у украинского футбола большое будущее, как и у нашей страны", - сказал Палкин в интервью словенскому DennikN.

Напомним, в 1-м туре нового сезона "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925". Начало игры запланировано на 23 августа в 13.00.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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kandaur (Киев)
17.08.2022 в 16:07
Єбанько
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