Заря отпустила еще одного молодого защитника - на этот раз в Бельгию

Украинский защитник Валерий Дубко продолжит карьеру заграницей.

В эту среду стало известно, что 21-летний центрбек продолжит карьеру в бельгийском клубе "Дендер", с которым он подписал трехлетний контракт. "Зарю" игрок покинул в качестве свободного агента.

Интересно, что в луганский клуб Валерий перешел зимой 2022-го года из "Ворсклы", однако не успел дебютировать из-за войны. За его трансфер было заплачено сто тысяч евро. Ранее подобный путь прошел другой зимний новичок "Зари" - Данил Скорко.

Отметим, что "Дерден" играет во втором дивизионе Бельгии.