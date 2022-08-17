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Заря отпустила еще одного молодого защитника - на этот раз в Бельгию
Также не успел дебютировать
zarya-lugansk.com
Украинский защитник Валерий Дубко продолжит карьеру заграницей.
В эту среду стало известно, что 21-летний центрбек продолжит карьеру в бельгийском клубе "Дендер", с которым он подписал трехлетний контракт. "Зарю" игрок покинул в качестве свободного агента.
Интересно, что в луганский клуб Валерий перешел зимой 2022-го года из "Ворсклы", однако не успел дебютировать из-за войны. За его трансфер было заплачено сто тысяч евро. Ранее подобный путь прошел другой зимний новичок "Зари" - Данил Скорко.
Отметим, что "Дерден" играет во втором дивизионе Бельгии.
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