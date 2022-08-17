  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представитель Setanta: Ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Setanta: Ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Звучит перспективно

Представитель Setanta: Ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Анатолий Спица

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор Setanta Sports Бача Малазониа рассказал о заключении контракта на показ матча УПЛ.

Читайте такжеОфициально: УПЛ сообщила о создании единого телевизионного пула

"Помимо Украины, права Setanta Sports на украинскую Премьер-Лигу распространятся по всему миру. На данном этапе мы уже ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей. Нашей целью с самого начала было и есть создание единого телевизионного пула. Независимо от победы в тендере, Setanta Sports стремится создать конструктивный формат сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами и максимально найти общий язык со всеми.

– Мы все ожидаем конструктивной позиции от участников УПЛ. А если нет? Представляете ли свои трансляции без домашних матчей Динамо, Днепра-1, Зари, Руха или Ингульца?
– Как я уже говорил ранее, мы надеемся на конструктивное сотрудничество как с Премьер-Лигой, так и с клубами.

– Будете ли принимать меры в случае нарушения договоренности?
– Что касается ограничений, то это прерогатива руководителей Премьер-Лиги. Если говорить об авторских правах, то мы будем действовать в рамках законодательства.

Согласно тендерному соглашению, тур Премьер-Лиги продлится 4 дня. Если в календаре произойдут какие-либо изменения, все будут знать об этом заранее. Главное, чтобы в нынешних реалиях матчи проходили в спокойной обстановке и их могли видеть болельщики", - заявил Малазониа.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Телеканал Setanta Sports
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде