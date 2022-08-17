Представитель Setanta: Ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей УПЛ

Исполнительный директор Setanta Sports Бача Малазониа рассказал о заключении контракта на показ матча УПЛ.

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"Помимо Украины, права Setanta Sports на украинскую Премьер-Лигу распространятся по всему миру. На данном этапе мы уже ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей. Нашей целью с самого начала было и есть создание единого телевизионного пула. Независимо от победы в тендере, Setanta Sports стремится создать конструктивный формат сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами и максимально найти общий язык со всеми.

– Мы все ожидаем конструктивной позиции от участников УПЛ. А если нет? Представляете ли свои трансляции без домашних матчей Динамо, Днепра-1, Зари, Руха или Ингульца?

– Как я уже говорил ранее, мы надеемся на конструктивное сотрудничество как с Премьер-Лигой, так и с клубами.

– Будете ли принимать меры в случае нарушения договоренности?

– Что касается ограничений, то это прерогатива руководителей Премьер-Лиги. Если говорить об авторских правах, то мы будем действовать в рамках законодательства.

Согласно тендерному соглашению, тур Премьер-Лиги продлится 4 дня. Если в календаре произойдут какие-либо изменения, все будут знать об этом заранее. Главное, чтобы в нынешних реалиях матчи проходили в спокойной обстановке и их могли видеть болельщики", - заявил Малазониа.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.