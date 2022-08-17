20-летний легионер Зари продолжит карьеру в Турции

Луганская "Заря" теряет еще одного футболиста. На этот раз легионера.

Состав клуба покинул 20-летний форвард Раймонд Овусу. Уроженец Ганы стал игроком турецкого клуба "Истанбулспор", с которым в эту среду подписал однолетний контракт.

За "Зарю" Овусу выступал с марта 2021-го года. Большую часть времени провел в юниорском первенстве, однако успел дебютировать и за взрослую команду, став джокером Виктора Скрипника. За 238 сыгранных минут он в сумме забил четыре раза - 59 минут на один точный удар.