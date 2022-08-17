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20-летний легионер Зари продолжит карьеру в Турции
Без особых деталей
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" теряет еще одного футболиста. На этот раз легионера.
Состав клуба покинул 20-летний форвард Раймонд Овусу. Уроженец Ганы стал игроком турецкого клуба "Истанбулспор", с которым в эту среду подписал однолетний контракт.
За "Зарю" Овусу выступал с марта 2021-го года. Большую часть времени провел в юниорском первенстве, однако успел дебютировать и за взрослую команду, став джокером Виктора Скрипника. За 238 сыгранных минут он в сумме забил четыре раза - 59 минут на один точный удар.
Ранее стало известно, что "Зарю"
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