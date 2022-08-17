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20-летний легионер Зари продолжит карьеру в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Без особых деталей

20-летний легионер Зари продолжит карьеру в Турции

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" теряет еще одного футболиста. На этот раз легионера.

Состав клуба покинул 20-летний форвард Раймонд Овусу. Уроженец Ганы стал игроком турецкого клуба "Истанбулспор", с которым в эту среду подписал однолетний контракт.

За "Зарю" Овусу выступал с марта 2021-го года. Большую часть времени провел в юниорском первенстве, однако успел дебютировать и за взрослую команду, став джокером Виктора Скрипника. За 238 сыгранных минут он в сумме забил четыре раза - 59 минут на один точный удар.

Ранее стало известно, что "Зарю" покинул 20-летний защитник.

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В статье: Заря (Луганск) Истанбулспор
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