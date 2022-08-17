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Перебрался в Казахстан. 26-летний Эрнест окончательно покинул Львов
Считался одним из лидеров
Фото: ФК Львов
ФК "Львов" покидает очередной важный футболист.
Казахстанский "Актобе" объявил о заключении контракта с 26-летним вингером Эрнестом Антви. Срок действия контракта не разглашается, как и любые другие детали перехода.
Эрнест был одним из самых ярких игроков "Львова", однако в январе отправился в полугодовую аренду в саудовский "Наджран". Всего за "львов" Антви отыграл 33 игры, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
Напомним, что вчера "Львов" объявил об
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