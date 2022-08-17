Перебрался в Казахстан. 26-летний Эрнест окончательно покинул Львов

ФК "Львов" покидает очередной важный футболист.

Казахстанский "Актобе" объявил о заключении контракта с 26-летним вингером Эрнестом Антви. Срок действия контракта не разглашается, как и любые другие детали перехода.

Эрнест был одним из самых ярких игроков "Львова", однако в январе отправился в полугодовую аренду в саудовский "Наджран". Всего за "львов" Антви отыграл 33 игры, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.