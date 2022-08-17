Премьер-лига
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Верес усилил состав 23-летним центрбеком
Который играл за ровенчан на сборах
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" совершил новый летний трансфер.
По данным официального сайта коллектива, состав клуба пополнил 23-летний центрбек Семен Вовченко. С ним был подписан трехлетний контракт.
Прошлой командой Вовченко была тернопольская "Нива", за которую в сумме он отыграл 49 игр и забил четыре гола. В "Ниву" Вовченко перебрался из молодежной команды "Зари".
Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре "Верес" сыграет против "Черноморца".
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