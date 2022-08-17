Верес усилил состав 23-летним центрбеком

Ровенский "Верес" совершил новый летний трансфер.

По данным официального сайта коллектива, состав клуба пополнил 23-летний центрбек Семен Вовченко. С ним был подписан трехлетний контракт.

Прошлой командой Вовченко была тернопольская "Нива", за которую в сумме он отыграл 49 игр и забил четыре гола. В "Ниву" Вовченко перебрался из молодежной команды "Зари".

Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре "Верес" сыграет против "Черноморца".