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Верес усилил состав 23-летним центрбеком

Премьер-лига
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Который играл за ровенчан на сборах

Верес усилил состав 23-летним центрбеком

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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Ровенский "Верес" совершил новый летний трансфер.

По данным официального сайта коллектива, состав клуба пополнил 23-летний центрбек Семен Вовченко. С ним был подписан трехлетний контракт.

Прошлой командой Вовченко была тернопольская "Нива", за которую в сумме он отыграл 49 игр и забил четыре гола. В "Ниву" Вовченко перебрался из молодежной команды "Зари".

Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре "Верес" сыграет против "Черноморца".

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В статье: Верес (Ровно) Нива (Тернополь) Семен Вовченко
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