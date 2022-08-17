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Ворскла забила десять голов в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный снайпер отличился четыре раза

Ворскла забила десять голов в спарринге

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Клубы продолжают вести подготовку к старту нового сезона.

В эту среду контрольную игру против аматорского клуба "Севлюш" провела полтавская "Ворскла". И провела успешно - итоговый счет 10:1. Сразу четыре гола на счету Степанюка, хет-триком отличился Марлисон, по разу забили Олейник, Фелипе и игрок на просмотре.

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Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре полтавчане сыграют против "Зари".

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк
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