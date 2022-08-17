Ворскла забила десять голов в спарринге

Клубы продолжают вести подготовку к старту нового сезона.

В эту среду контрольную игру против аматорского клуба "Севлюш" провела полтавская "Ворскла". И провела успешно - итоговый счет 10:1. Сразу четыре гола на счету Степанюка, хет-триком отличился Марлисон, по разу забили Олейник, Фелипе и игрок на просмотре.

Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре полтавчане сыграют против "Зари".