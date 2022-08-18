Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия в последнем контрольном матче обыграла ЛНЗ
Победу принес рикошет
Фото: ФК Александрия
В среду, 17 августа, в рамках подготовки к чемпионату Украина "Александрия" провела завершающий спарринг на стадионе КСК "Ника". Соперником александрийцев стал представитель Первой лиги - черкасский "ЛНЗ".
Единственный гол в матче был забит с помощью рикошета - на 32-й минуте отличился Богдан Кобзарь. Напомним, что уже в следующий четверг, 25 августа, "Александрия" стартует в чемпионате в выездном матче против "Ингульца". Начало встречи в 13.00.
Товарищеский матч
"Александрия" - "ЛНЗ" - 1:0
Голы: Богдан Кобзарь, 32
Популярное сейчас
- Эффектное начало разгрома. ВИДЕО гола ударом с центра поля в матче Лиги Конференций
- Луческу - после поражения от Бенфики: Сравнивать соперников, думаю, не имеет смысла
- Лига Чемпионов. Самое шумное противостояние раунда не разрешилось в Хайфе
- Экс-защитник Динамо подрался с одноклубником в перерыве матча
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО