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Александрия в последнем контрольном матче обыграла ЛНЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Победу принес рикошет

Александрия в последнем контрольном матче обыграла ЛНЗ

Фото: ФК Александрия

Новина українською

В среду, 17 августа, в рамках подготовки к чемпионату Украина "Александрия" провела завершающий спарринг на стадионе КСК "Ника". Соперником александрийцев стал представитель Первой лиги - черкасский "ЛНЗ".

Единственный гол в матче был забит с помощью рикошета - на 32-й минуте отличился Богдан Кобзарь. Напомним, что уже в следующий четверг, 25 августа, "Александрия" стартует в чемпионате в выездном матче против "Ингульца". Начало встречи в 13.00.

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Товарищеский матч

"Александрия" - "ЛНЗ" - 1:0

Голы: Богдан Кобзарь, 32

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В статье: ФК Александрия ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Александрия

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