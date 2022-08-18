Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осиротевший футбол. 15 лет без Виктора Прокопенко
Полтора десятка лет назад остановилось сердце Тренера
фото із архіва
Одна из авторитетных фигур украинского футбола Виктор Прокопенко, успешно работавший в одесском "Черноморце", донецком "Шахтере" и руководивший национальной сборной Украины в самом начале ее истории, был неординаорной личностью. Кроме игры миллионов, которой он отдал львиную долю своей жизни, у него было немало увлечений и предпочтений. Прокоп, как его называли в футбольных кругах, имел широкий кругозор, всегда интересовался культурой и искусством, следил за веяниями моды и любил природу. А еще обладал тонким чувством юмора, что сразу же позволило ему стать своим в его столице – Одессе.
"Я ДАВНО НЕ ПЬЮ, ОДНАКО КАК РАЗЛИВАЮ!"
Прокопенко всегда любил шутить. Еще когда был игроком, часто мог сказать какую-то остроумную фразу, вызывавшую улыбки у партнеров. А когда стал тренером, то "жертвами" его шуток, прежде всего, становились футболисты и ассистенты. Причем никогда не было такого, чтобы это кого-то оскорбило или обидело. Нет – наоборот, шутки и всякие розыгрыши поднимали настроение подопечным и придавали им раскрепощенности. В компании друзей всегда положительный Прокоп тоже был в центре внимания. Как-то во время одного застолья он изрядно повеселил собравшихся, когда ему предложили выпить спиртное. Виктор Евгеньевич, который в то время уже не употреблял хмельные напитки, с "гордой" интонацией и присущим юмором сказал: "Я давно не пью, но как разливаю!".
ПИКАНТНЫЕ АНЕКДОТЫ С "КЛУБНИЧКОЙ"
А еще Прокопенко обожал анекдоты. Оказываясь в веселой компании, он мог слушать и "травить" их часами. Однажды автору этих строк удалось убедиться в этом самому. Это было во второй половине 2000-х, когда тренерская карьера Виктора Прокопенко завершилась (хотя в глубине души он все-таки мечтал поработать и не зарекался). В то время он был депутатом Верховной Рады Украины, что не мешало ему посещать разные матчи. Так вот, однажды вместе со своим другом Вячеславом Лещуком специалист приехал в Овидиополь на поединок с участием тамошнего "Днестра". Он был в хорошем настроении, шутил и улыбался. Удобно уместившись в служебной ложе, Виктор Евгеньевич рассказал несколько хороших анекдотов, а после каждого, который слышал в ответ, искренне смеялся. Особенно ему нравились пикантные, с "клубничкой".
ЯЩИКИ ПИВА ОТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
В 1991-м, когда "Черноморец" принимал участие в последнем чемпионате СССР, одному из ведущих его игроков – Олегу Кошелюку вспомнилась интересная история, свидетельствующая о демократичности Виктора Прокопенко.
– В том году мы играли в Москве со "Спартаком", завершив встречу почетной ничьей, 1:1, – рассказывает он. – Когда команда собралась у гостиницы в ожидании выезда в аэропорт, служебного автобуса долго не было. Ждем – а его все нет и нет. И тут Прокопенко отправляет администратора команды Владимира Ахабадзе в гостиничный бар за ящиком пива. На каждого из нас вышло по бутылке, поэтому выпили его быстро. Однако автобуса снова не было. В этот момент Виктор Евгеньевич предложил бросить жребий на пальцах, кому придется раскошелиться на очередную порцию пива. И надо же такому случиться – выпало на Прокопенко! Взяв с собой Ахабадзе, он сразу же пошел с ним за ящиком. После этого мы долго сидели в ожидании транспортного средства в парке, попивая "тренерское" пиво. А когда вскоре приехали в аэропорт, то в самолет все ребята садились веселые и довольные.
ФУТБОЛ И ТЕАТР
Для Виктора Прокопенко тема культурного обогащения имела большое значение. Он любил не только кино, но и театр. Если новые фильмы можно было посмотреть в кинозале учебно-тренировочной базы "Черноморца" на 11-й станции Черноморской (ныне – Люстдорфской) дороги, то спектакли – дело другое. Их он любил смотреть вживую.
– В Москве у нас были друзья среди актеров, – вспоминает Вячеслав Лещук. – В частности, это касается Александра Фатюшина и Натальи Гундаревой, которые играли в театре имени Маяковского (в середине 80-х годов Гундарева встречалась с футболистом московского "Динамо" Александром Минаевым – прим. авт.). Когда Черноморец приезжал в Москву на матчи, мы с Виктором вдвоем часто ходили на их спектакли. Нас всегда приглашал в театр Фатюшин, который, кстати, был болельщиком "Спартака". После окончания спектаклей мы часто допоздна проводили время в компании артистов. В Одессе мы дружили командой с коллективом Театра музкомедии, в котором выступали Михаил Водяной, Семен Крупник и другие выдающиеся личности сцены. Первый из них мне подарил театральную книгу, которые тогда регулярно издавались. До сих пор несколько таких сохранилось.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОХОТЫ
Среди многих увлечений Прокопа было охота. У него было ружье, с которым неоднократно отправлялся поохотиться. В Одессе компанию ему составлял многолетний друг Лещук, которого Виктор Евгеньевич привлек к этому азартному делу. Правда, ненадолго.
- Несколько раз я ездил с ним на охоту – и на кабанов, и на зайцев, – вспоминает Лещук. – Это было в Одесской области - в лесах, в полях. Вообще-то я не любитель стрелять по животным, но Прокоп меня уговорил попробовать поохотиться. Я даже ружье приобрел, которое потом кому-то подарил. Однажды подстрелил зайца, заплакавшего таким голосом, как ребенок - и этого было достаточно, чтобы с охотой окончательно закончить. Больше ружья никогда в руки не брал. А вот Виктор давно попробовал охоту и не раз с друзьями отправлялся на это дело.
"ЧЕРНОМОРЕЦ" В ТЮРЬМЕ
Однажды Вячеславу Лещуку поступила просьба от знакомого, работавшего в милиции – организовать визит "Черноморца" в… тюрьму. Было это больше тридцати лет назад, когда одесская команда под руководством Виктора Прокопенко из сезона в сезон демонстрировала содержательную игру. Главный тренер согласился, и вскоре эту идею удалось реализовать. В один из дней одесскую колонию посетили уважаемые гости, которые порадовали узников. Представители руководящего штаба "Черноморца", в который кроме Прокопенко и Лещука вошли также начальник команды Владимир Плоскина и тренер Семен Альтман, рассказали о житье-бытье "Черноморца", а группа игроков сыграла с арестантами в футбол. Как говорится в таких случаях, победила дружба.
О ЛОГИКЕ В ФУТБОЛЕ И ЖИЗНИ У МОРЯ
За многолетнюю тренерскую карьеру Виктор Прокопенко многим запомнился остроумными и афористическими фразами. "Не ищите логики в футболе", "Футбол не терпит сослагательного наклонения" - это наиболее распространенные из его футбольного арсенала.
Родившись неподалеку от берега Азовского моря и прожив не один десяток лет у Черного моря, он хорошо знал цену этим подаркам природы. Так что придуманная Прокопенко меткая фраза стала крылатой: "Жизнь дается человеку один раз – и прожить ее нужно у моря".
Везде, где бы ни работал Виктор Евгеньевич, он оставил хорошие воспоминания о себе и благодаря оригинальным оценкам в адрес подопечных. Вместо банальных комплиментов тренер использовал фразы, которые подавались, как изысканное блюдо. Одна из них - "Рыцарь без страха и упрека". В "Черноморце" у Прокопа такими были все тот же Лещук, Владимир Плоскина и Василий Ищак, а в "Шахтере" – Михаил Старостяк и Сергей Ателькин.
Были в арсенале Прокопа и фразы, предназначавшиеся представителям разных профессий. Когда автор этих строк звонил по телефону хорошо знакомому Виктору Евгеньевичу и представлялся, каждый раз слышал бодрое: "Есть такая боевая единица!". После такого определения со стороны одного из Мэтров нашего тренерского корпуса настроение непременно поднималось. Впрочем, с Прокопенко иначе быть и не могло…
Фото из архива
Популярное сейчас
- Будет хуже, или Почему спад результатов наших в Европе это нормально
- Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала
- Эффектное начало разгрома. ВИДЕО гола ударом с центра поля в матче Лиги Конференций
- Экс-защитник Динамо подрался с одноклубником в перерыве матча
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО