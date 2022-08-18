Осиротевший футбол. 15 лет без Виктора Прокопенко

Одна из авторитетных фигур украинского футбола Виктор Прокопенко, успешно работавший в одесском "Черноморце", донецком "Шахтере" и руководивший национальной сборной Украины в самом начале ее истории, был неординаорной личностью. Кроме игры миллионов, которой он отдал львиную долю своей жизни, у него было немало увлечений и предпочтений. Прокоп, как его называли в футбольных кругах, имел широкий кругозор, всегда интересовался культурой и искусством, следил за веяниями моды и любил природу. А еще обладал тонким чувством юмора, что сразу же позволило ему стать своим в его столице – Одессе.

"Я ДАВНО НЕ ПЬЮ, ОДНАКО КАК РАЗЛИВАЮ!"

Прокопенко всегда любил шутить. Еще когда был игроком, часто мог сказать какую-то остроумную фразу, вызывавшую улыбки у партнеров. А когда стал тренером, то "жертвами" его шуток, прежде всего, становились футболисты и ассистенты. Причем никогда не было такого, чтобы это кого-то оскорбило или обидело. Нет – наоборот, шутки и всякие розыгрыши поднимали настроение подопечным и придавали им раскрепощенности. В компании друзей всегда положительный Прокоп тоже был в центре внимания. Как-то во время одного застолья он изрядно повеселил собравшихся, когда ему предложили выпить спиртное. Виктор Евгеньевич, который в то время уже не употреблял хмельные напитки, с "гордой" интонацией и присущим юмором сказал: "Я давно не пью, но как разливаю!".

ПИКАНТНЫЕ АНЕКДОТЫ С "КЛУБНИЧКОЙ"

А еще Прокопенко обожал анекдоты. Оказываясь в веселой компании, он мог слушать и "травить" их часами. Однажды автору этих строк удалось убедиться в этом самому. Это было во второй половине 2000-х, когда тренерская карьера Виктора Прокопенко завершилась (хотя в глубине души он все-таки мечтал поработать и не зарекался). В то время он был депутатом Верховной Рады Украины, что не мешало ему посещать разные матчи. Так вот, однажды вместе со своим другом Вячеславом Лещуком специалист приехал в Овидиополь на поединок с участием тамошнего "Днестра". Он был в хорошем настроении, шутил и улыбался. Удобно уместившись в служебной ложе, Виктор Евгеньевич рассказал несколько хороших анекдотов, а после каждого, который слышал в ответ, искренне смеялся. Особенно ему нравились пикантные, с "клубничкой".

ЯЩИКИ ПИВА ОТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

В 1991-м, когда "Черноморец" принимал участие в последнем чемпионате СССР, одному из ведущих его игроков – Олегу Кошелюку вспомнилась интересная история, свидетельствующая о демократичности Виктора Прокопенко.

– В том году мы играли в Москве со "Спартаком", завершив встречу почетной ничьей, 1:1, – рассказывает он. – Когда команда собралась у гостиницы в ожидании выезда в аэропорт, служебного автобуса долго не было. Ждем – а его все нет и нет. И тут Прокопенко отправляет администратора команды Владимира Ахабадзе в гостиничный бар за ящиком пива. На каждого из нас вышло по бутылке, поэтому выпили его быстро. Однако автобуса снова не было. В этот момент Виктор Евгеньевич предложил бросить жребий на пальцах, кому придется раскошелиться на очередную порцию пива. И надо же такому случиться – выпало на Прокопенко! Взяв с собой Ахабадзе, он сразу же пошел с ним за ящиком. После этого мы долго сидели в ожидании транспортного средства в парке, попивая "тренерское" пиво. А когда вскоре приехали в аэропорт, то в самолет все ребята садились веселые и довольные.

ФУТБОЛ И ТЕАТР

Для Виктора Прокопенко тема культурного обогащения имела большое значение. Он любил не только кино, но и театр. Если новые фильмы можно было посмотреть в кинозале учебно-тренировочной базы "Черноморца" на 11-й станции Черноморской (ныне – Люстдорфской) дороги, то спектакли – дело другое. Их он любил смотреть вживую.

– В Москве у нас были друзья среди актеров, – вспоминает Вячеслав Лещук. – В частности, это касается Александра Фатюшина и Натальи Гундаревой, которые играли в театре имени Маяковского (в середине 80-х годов Гундарева встречалась с футболистом московского "Динамо" Александром Минаевым – прим. авт.). Когда Черноморец приезжал в Москву на матчи, мы с Виктором вдвоем часто ходили на их спектакли. Нас всегда приглашал в театр Фатюшин, который, кстати, был болельщиком "Спартака". После окончания спектаклей мы часто допоздна проводили время в компании артистов. В Одессе мы дружили командой с коллективом Театра музкомедии, в котором выступали Михаил Водяной, Семен Крупник и другие выдающиеся личности сцены. Первый из них мне подарил театральную книгу, которые тогда регулярно издавались. До сих пор несколько таких сохранилось.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОХОТЫ

Среди многих увлечений Прокопа было охота. У него было ружье, с которым неоднократно отправлялся поохотиться. В Одессе компанию ему составлял многолетний друг Лещук, которого Виктор Евгеньевич привлек к этому азартному делу. Правда, ненадолго.

- Несколько раз я ездил с ним на охоту – и на кабанов, и на зайцев, – вспоминает Лещук. – Это было в Одесской области - в лесах, в полях. Вообще-то я не любитель стрелять по животным, но Прокоп меня уговорил попробовать поохотиться. Я даже ружье приобрел, которое потом кому-то подарил. Однажды подстрелил зайца, заплакавшего таким голосом, как ребенок - и этого было достаточно, чтобы с охотой окончательно закончить. Больше ружья никогда в руки не брал. А вот Виктор давно попробовал охоту и не раз с друзьями отправлялся на это дело.

"ЧЕРНОМОРЕЦ" В ТЮРЬМЕ

Однажды Вячеславу Лещуку поступила просьба от знакомого, работавшего в милиции – организовать визит "Черноморца" в… тюрьму. Было это больше тридцати лет назад, когда одесская команда под руководством Виктора Прокопенко из сезона в сезон демонстрировала содержательную игру. Главный тренер согласился, и вскоре эту идею удалось реализовать. В один из дней одесскую колонию посетили уважаемые гости, которые порадовали узников. Представители руководящего штаба "Черноморца", в который кроме Прокопенко и Лещука вошли также начальник команды Владимир Плоскина и тренер Семен Альтман, рассказали о житье-бытье "Черноморца", а группа игроков сыграла с арестантами в футбол. Как говорится в таких случаях, победила дружба.

О ЛОГИКЕ В ФУТБОЛЕ И ЖИЗНИ У МОРЯ

За многолетнюю тренерскую карьеру Виктор Прокопенко многим запомнился остроумными и афористическими фразами. "Не ищите логики в футболе", "Футбол не терпит сослагательного наклонения" - это наиболее распространенные из его футбольного арсенала.

Родившись неподалеку от берега Азовского моря и прожив не один десяток лет у Черного моря, он хорошо знал цену этим подаркам природы. Так что придуманная Прокопенко меткая фраза стала крылатой: "Жизнь дается человеку один раз – и прожить ее нужно у моря".

Везде, где бы ни работал Виктор Евгеньевич, он оставил хорошие воспоминания о себе и благодаря оригинальным оценкам в адрес подопечных. Вместо банальных комплиментов тренер использовал фразы, которые подавались, как изысканное блюдо. Одна из них - "Рыцарь без страха и упрека". В "Черноморце" у Прокопа такими были все тот же Лещук, Владимир Плоскина и Василий Ищак, а в "Шахтере" – Михаил Старостяк и Сергей Ателькин.

Были в арсенале Прокопа и фразы, предназначавшиеся представителям разных профессий. Когда автор этих строк звонил по телефону хорошо знакомому Виктору Евгеньевичу и представлялся, каждый раз слышал бодрое: "Есть такая боевая единица!". После такого определения со стороны одного из Мэтров нашего тренерского корпуса настроение непременно поднималось. Впрочем, с Прокопенко иначе быть и не могло…

Фото из архива