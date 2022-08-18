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Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда

Премьер-лига
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(1 голосов)

Скауты клуба просматривали игру украинца в матче с "Бенфикой"

Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на источники в Англии.

Отмечается, что скауты английского клуба присутствовали вчера на матче киевлян против "Бенфики" (0:2) в квалификации Лиги чемпионов, где просматривали игру 28-летнего вратаря сборной Украины. Кроме того, источник добавил, что ранее интерес к Бущану был со стороны другой команды из АПЛ - "Вест Хэма".

В этом сезоне Георгий отыграл 5 матчей за столичный клуб. В июле он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков. "Манчестер Юнайтед" после двух поражение в АПЛ идет последним в турнирной таблице. Кипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа пропустил в стартовых матчах 6 мячей.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
18.08.2022 в 16:09
Ему нужно не только быть хорошим вратарем, но и хорошо общаться с игроками обороны, для этого надо хорошо говорить на английском, не знаю как у него с английским.
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олег донецьк Украіна (донецьк)
18.08.2022 в 15:19
суркисня миллионов 20 запросит и будет в динамо до пенсии
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0
0

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