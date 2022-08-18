Будет ли безопасно? Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге

Криворожский "Кривбасс" заявил на новый сезон УПЛ стадион "Горняк" в Кривом Роге и резервный – имени Банникова в Киеве. Об этом Tribuna.com сообщил вице-президент клуба Артем Гагарин.

Правда, пока неизвестно, разрешат ли криворожцам проводить домашние матчи в родном городе, который находится рядом с линией фронта. Отметим, что в начале августа была информация, что среди тех, кто не хочет "переезжать" находятся "Ворскла", "Александрия", "Ингулец" и "Верес". Позже стало известно, что полтавчане будут играть в Закарпатской области.

Первый матч в новом сезоне чемпионата Украины команда Юрия Вернидуба проведет 23 августа на выезде против "Колоса".