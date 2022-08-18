  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будет ли безопасно? Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет ли безопасно? Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Резервным будет стадион имени Банникова в Киеве

Будет ли безопасно? Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" заявил на новый сезон УПЛ стадион "Горняк" в Кривом Роге и резервный – имени Банникова в Киеве. Об этом Tribuna.com сообщил вице-президент клуба Артем Гагарин.

Правда, пока неизвестно, разрешат ли криворожцам проводить домашние матчи в родном городе, который находится рядом с линией фронта. Отметим, что в начале августа была информация, что среди тех, кто не хочет "переезжать" находятся "Ворскла", "Александрия", "Ингулец" и "Верес". Позже стало известно, что полтавчане будут играть в Закарпатской области.

Первый матч в новом сезоне чемпионата Украины команда Юрия Вернидуба проведет 23 августа на выезде против "Колоса".

Читайте такжеВице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Papaye (Dnipro)
18.08.2022 в 16:10
Ну і навіщо ця показуха? Звісно що туди грати ніхто не поїде і будуть грати на резервному стадіоні.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
18.08.2022 в 16:08
Есть риск, они могут ураганом или смерчем обстрелять, тут и сирены не помогут
Ответить
0
0
avatar
ytcnjh (vtk)
18.08.2022 в 15:53
Хотят пусть играют . чегоКиев подвергать возможностью ракетной атаки.
Ответить
0
0
avatar
ytcnjh (vtk)
18.08.2022 в 15:52
Не тебе решать хотят пусть играют . С чего Киев подвергать возможности ракетной атаки.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
18.08.2022 в 15:51
Гагарин что говорит по этому поводу?
Ответить
0
0
avatar
ytcnjh (vtk)
18.08.2022 в 16:05
а почему в Киеве должны играть чтобы суркисам удобней было или что .
Ответить
0
0
witcher_r (Киев)
18.08.2022 в 15:01
Здається черезчур цього патріотизму,в даному випадку.Закривати треба цей регіон,ігри грати на більш спокійній території,якщо так можна назвати.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде