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Минай объявил о подписании новичка, забыв о его поездке на россию

Премьер-лига
(2 голосов)

Двухлетний контракт

Минай объявил о подписании новичка, забыв о его поездке на россию

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.

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Состав клуба пополнил 32-летний левый защитник Дмитрий Немчанинов. Контракт с ним, как сказано в официальном пресс-релизе, был подписан на два года. Достался он закарпатцам бесплатно, поскольку летом покинул словацкий "Фомат".

За свою карьеру Немчанинов поиграл за многие клубы - "Олимпик", "Верес", тернопольскую "Ниву", "Волынь", "Зирку", "Рух", "Черноморец", "Десну", словацкую "Нитру" и российский клуб "Крылья Советов". Об игре за последних "Минай" в представлении новичка не упомянул.

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В статье: Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Комментарии (1)
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clipper (Одесса)
18.08.2022 в 17:24
Таким же боком Металлист подписал и Каплиенко, который еще до 1 апреля этого года числился за московским торпедо
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