Минай объявил о подписании новичка, забыв о его поездке на россию

Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 32-летний левый защитник Дмитрий Немчанинов. Контракт с ним, как сказано в официальном пресс-релизе, был подписан на два года. Достался он закарпатцам бесплатно, поскольку летом покинул словацкий "Фомат".

За свою карьеру Немчанинов поиграл за многие клубы - "Олимпик", "Верес", тернопольскую "Ниву", "Волынь", "Зирку", "Рух", "Черноморец", "Десну", словацкую "Нитру" и российский клуб "Крылья Советов". Об игре за последних "Минай" в представлении новичка не упомянул.