Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай объявил о подписании новичка, забыв о его поездке на россию
Двухлетний контракт
Фото: НК Верес
Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.
Состав клуба пополнил 32-летний левый защитник Дмитрий Немчанинов. Контракт с ним, как сказано в официальном пресс-релизе, был подписан на два года. Достался он закарпатцам бесплатно, поскольку летом покинул словацкий "Фомат".
За свою карьеру Немчанинов поиграл за многие клубы - "Олимпик", "Верес", тернопольскую "Ниву", "Волынь", "Зирку", "Рух", "Черноморец", "Десну", словацкую "Нитру" и российский клуб "Крылья Советов". Об игре за последних "Минай" в представлении новичка не упомянул.
Популярное сейчас
- Стало известно, какой именно российский самолет сбили ВСУ
- Днепр-1 - АЕК Ларнака. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18 августа 2022
- Потуги Динамо в ЛЧ, отъезд Довбика и будущее Бернарду. Главные новости за среду, 17 августа
- М1925, Ингулец и Львов на сборах не проигрывали. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
Новости по теме
- 23:16 Прогнозы на футбол Верес - Александрия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины
- 08:15 Украинские Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- 09:06 Прогнозы на футбол Десна - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 августа 2021