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Укрытие не более чем в 500 метрах от стадиона. Утверждено положение о проведении футбольных матчей

Премьер-лига
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(1 голосов)

Такова нынче реальность

Укрытие не более чем в 500 метрах от стадиона. Утверждено положение о проведении футбольных матчей

Фото: Вадим Гутцайт

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что было принято официальное положение о проведении матчей чемпионата Украины по футболу.

"Готовимся к началу футбольного сезона Украинской Премьер-Лиги и лиги ПФЛ. Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Денису Шмыгалю за решение восстановить национальные чемпионаты. Это для нас очень важно. Но безопасность еще важнее.

Утвердили Положение о проведении в Украине соревнований по футболу среди команд профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения. Министерство молодежи и спорта совместно с УАФ, Минобороны, МВД, Нацполицией и ГСЧС разработали дополнительные требования безопасности.

  • Матчи организуются на стадионах, допущенных к проведению матчей в условиях военного положения соответствующими областными или Киевской городской военными администрациями, профильным Комитетом УАФ совместно с УПЛ и ПФЛ соответственно.
  • Матчи проводятся без зрителей. Разрешена доля ограниченного количества аккредитованных лиц — футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.
  • Операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести к готовности укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 м.
  • В случае объявления воздушной тревоги диктор стадиона должен объявлять: "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!" Арбитр матча сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует в укрытие.

Подробная инструкция будет донесена УАФ всем футбольным клубам, операторам стадионов, областным военным администрациям. Я прошу всех максимально ответственно подходить к исполнению. Безопасность, прежде всего! Украинский спорт и свободу к победе на всех фронтах не остановить!", - написал Гутцайт в социальных сетях.

Напомним, что новый чемпионат Украины стартует 23-го августа. Первый матч (между "Шахтером" и "Металлистом 1925") состоится в Киеве.

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В статье: УПЛ Вадим Гутцайт
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Источник:
Вадим Гутцайт

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.08.2022 в 18:29
Не "слідує" до укриття, а прямує до укриття - так правильно, якщо українською, а не суржиком.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2022 в 17:52
Не розумію, чого не можна було почати хоча б на початку серпня?
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