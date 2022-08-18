Укрытие не более чем в 500 метрах от стадиона. Утверждено положение о проведении футбольных матчей

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что было принято официальное положение о проведении матчей чемпионата Украины по футболу.

"Готовимся к началу футбольного сезона Украинской Премьер-Лиги и лиги ПФЛ. Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Денису Шмыгалю за решение восстановить национальные чемпионаты. Это для нас очень важно. Но безопасность еще важнее.

Утвердили Положение о проведении в Украине соревнований по футболу среди команд профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения. Министерство молодежи и спорта совместно с УАФ, Минобороны, МВД, Нацполицией и ГСЧС разработали дополнительные требования безопасности.

Матчи организуются на стадионах, допущенных к проведению матчей в условиях военного положения соответствующими областными или Киевской городской военными администрациями, профильным Комитетом УАФ совместно с УПЛ и ПФЛ соответственно.

Матчи проводятся без зрителей. Разрешена доля ограниченного количества аккредитованных лиц — футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.

Операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести к готовности укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 м.

В случае объявления воздушной тревоги диктор стадиона должен объявлять: "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!" Арбитр матча сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует в укрытие.

Подробная инструкция будет донесена УАФ всем футбольным клубам, операторам стадионов, областным военным администрациям. Я прошу всех максимально ответственно подходить к исполнению. Безопасность, прежде всего! Украинский спорт и свободу к победе на всех фронтах не остановить!", - написал Гутцайт в социальных сетях.

Напомним, что новый чемпионат Украины стартует 23-го августа. Первый матч (между "Шахтером" и "Металлистом 1925") состоится в Киеве.