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Источник: Динамо сменит место базирования в Польше
Вместо Лодзи – Краков
Фото: cracovia.pl
Киевское "Динамо" после вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Бенфики" (раунд плей-офф квалификации, поражение 0:2) сменит место базирования в Польше. Вместо Лодзи будет Краков, отмечает издание "Динамо Киев Inside".
"Новым местом базирования, проживания и проведения матчей станет Краков. На днях – заключение договора с "Краковией" на аренду ее тренировочного комплекса и клубного стадиона (для вероятной группы ЛЕ). Первая проба пера – матч УПЛ против "Днепр-1", - пишет источник.
Добавим, что также в Польше нашел убежище донецкий "Шахтер". Он планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, а также возможен вариант с некоторыми поединками УПЛ в столице соседнего государства.
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