Источник: Динамо сменит место базирования в Польше

Киевское "Динамо" после вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Бенфики" (раунд плей-офф квалификации, поражение 0:2) сменит место базирования в Польше. Вместо Лодзи будет Краков, отмечает издание "Динамо Киев Inside".

"Новым местом базирования, проживания и проведения матчей станет Краков. На днях – заключение договора с "Краковией" на аренду ее тренировочного комплекса и клубного стадиона (для вероятной группы ЛЕ). Первая проба пера – матч УПЛ против "Днепр-1", - пишет источник.

Добавим, что также в Польше нашел убежище донецкий "Шахтер". Он планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, а также возможен вариант с некоторыми поединками УПЛ в столице соседнего государства.