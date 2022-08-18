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СМИ: Челси проявляет интерес к Бущану

Премьер-лига
(1 голосов)

Неочевидный вариант для "синих"

СМИ: Челси проявляет интерес к Бущану

Фото: .instagram.com/georgiybuschan

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас в рамках шоу на YouTube поделился информацией об интересе со стороны "Челси" к вратарю "Динамо" Георгию Бущану. Также он подтвердил интерес к украинцу со стороны "МЮ".

Тен Хаг якобы разочаровался в Де Хеа в роли основного голкипера после матча с "Брентфордом" (0:4). Манкунианцы и раньше следили за Георгием. Скауты "Манчестера" посетили все матчи киевского клуба в Лиге чемпионов.

Еще один претендент на Георгия – "Лестер".

Трансферу Бущана в "Челси" может поспособствовать уход Аррисабалаги в "МЮ", об интересу к которому также сообщает Бурбас. В таком случае в стане синих точно освободится место "дублера".

"Динамо" оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Бущан провел 5 матчей за "Динамо". Он также был признан лучшим игроком команды по итогам июля.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Челси (Лондон) Игорь Бурбас
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Источник:
youtube.com

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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.08.2022 в 20:15
Всюди у Бурбса є "свої люди" : в Челсі, МЮ, в Лестері і не тільки...
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+2
0
ulych (Запоріжжя)
18.08.2022 в 19:53
Барбоса викинули від миски ахмєт-хана. Шукає поживи....
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
18.08.2022 в 19:14
Бущан идет только в связке с Бесединым. Раскошеливайся, Тухель!
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+2
-1
Papaye (Dnipro)
18.08.2022 в 20:56
От непощастило їм. Такого форварда жоден гранд у світі не потягне!!!!!
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0
0
MaximSK (Киев)
18.08.2022 в 19:13
В Челси есть Менди и Аррисабалага, думаю это фейк вообще, Челси не нужен сейчас вратарь для усиления.
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+1
0
Kristo (Львов)
18.08.2022 в 19:02
Роль дублера не для Бущана
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
18.08.2022 в 18:56
Вратарю дублеру очень трудно себя показать. Можно так всю карьеру вторым пробыть в элитном клубе. Тот же Лунин пример. Если и идти в АПЛ то первым номером в любой клуб
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+2
0

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