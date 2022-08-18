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СМИ: Челси проявляет интерес к Бущану
Неочевидный вариант для "синих"
Фото: .instagram.com/georgiybuschan
Журналист Игорь Бурбас в рамках шоу на YouTube поделился информацией об интересе со стороны "Челси" к вратарю "Динамо" Георгию Бущану. Также он подтвердил интерес к украинцу со стороны "МЮ".
Тен Хаг якобы разочаровался в Де Хеа в роли основного голкипера после матча с "Брентфордом" (0:4). Манкунианцы и раньше следили за Георгием. Скауты "Манчестера" посетили все матчи киевского клуба в Лиге чемпионов.
Еще один претендент на Георгия – "Лестер".
Трансферу Бущана в "Челси" может поспособствовать уход Аррисабалаги в "МЮ", об интересу к которому также сообщает Бурбас. В таком случае в стане синих точно освободится место "дублера".
"Динамо" оценивает игрока в 10 миллионов евро.
В этом сезоне Бущан провел 5 матчей за "Динамо". Он также был признан лучшим игроком команды по итогам июля.
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