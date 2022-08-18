Стасюк перешел в азербайджанский Сабаил

Бывший защитник "Мариуполя" Петр Стасюк перебрался в азербайджанский "Сабаил". Соглашение рассчитано на один год.

Левый защитник перебрался на правах свободного агента.

Последние два сезона Стасюк выступал за "Мариуполь". В августе 2020-го Петр перешел из "Миная".

В прошлом сезоне он провел 19 матчей за "Мариуполь" и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает лефтбека в 500 тысяч евро.