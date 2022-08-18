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Стасюк перешел в азербайджанский Сабаил

Премьер-лига
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Последние два сезона левый защитник провел в "Мариуполе"

Стасюк перешел в азербайджанский Сабаил

Фото: instagram.com/p/ChZ32HGMXKB/

Новина українською

Бывший защитник "Мариуполя" Петр Стасюк перебрался в азербайджанский "Сабаил". Соглашение рассчитано на один год.

Левый защитник перебрался на правах свободного агента.

Последние два сезона Стасюк выступал за "Мариуполь". В августе 2020-го Петр перешел из "Миная".

В прошлом сезоне он провел 19 матчей за "Мариуполь" и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает лефтбека в 500 тысяч евро.

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В статье: Петр Стасюк Мариуполь Сабаил (Азербайджан)
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