Салернитана официально объявила о подписании сильного форварда. Вместо Довбика?

В четверг вечером итальянская "Салернитана" официально объявила о подписании нового форварда. Им стал Булайе Диа. Как сообщают итальянские СМИ, 25-летний сенегалец был взят в годичную аренду у "Вильярреала", за которую был заплачен один миллион евро. Также предусмотрена возможность выкупа через год за 12 миллионов.

Уроженец Франции перешел в "Вильярреал" из "Реймса" год назад. В сезоне 2021/22 он забил семь мячей и отдал шесть ассистов в 35-ти матчах, хотя и не являлся первым в иерархии форвардов команды. Среди прочего, отдал ассист в матче Суперкубка УЕФА против "Челси", который испанский клуб в итоге проиграл в серии пенальти после 1:1 по итогам 120-ти минут игры. Также он участвовал в полуфинальных матчах Лиги Чемпионов, где забил "Ливерпулю". Что, правда, не помогло "Вильярреалу" одолеть мерсисайдцев.

Переход Диа, вполне возможно, означает отказ "Салернитаны" от подписания форварда "Днепра-1" Артема Довбика.