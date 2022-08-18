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Динамо будет играть домашние еврокубковые матчи в Кракове
Переезд
CRACOVIA
Будущие домашние матчи в еврокубках "Динамо" собирается играть в Кракове, сообщает журналист Петр Слонка. Киевляне собираются использовать стадион "Краковия".
Отмечается, что на этой арене состоится матч Лиги наций Украина – Шотландия.
❗❗❗— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 18, 2022
???????????????? Dynamo Kijów żegna się z Łodzią. Stadion Cracovii ma zostać bazą klubu. Tutaj kijowianie chcą zagrać fazę grupową Ligi Europy i być może któryś z meczów ligowych (z Dnipro-1 oraz Szachtarem).
Раньше киевский клуб выступал в городе Лодзь.
Напомним, что в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" проиграли "Бенфике" (0:2). Ответная встреча пройдет 23 августа.
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