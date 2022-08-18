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Динамо будет играть домашние еврокубковые матчи в Кракове

Премьер-лига
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Переезд

Динамо будет играть домашние еврокубковые матчи в Кракове

CRACOVIA

Новина українською

Будущие домашние матчи в еврокубках "Динамо" собирается играть в Кракове, сообщает журналист Петр Слонка. Киевляне собираются использовать стадион "Краковия".

Отмечается, что на этой арене состоится матч Лиги наций Украина – Шотландия.

Раньше киевский клуб выступал в городе Лодзь.

Напомним, что в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" проиграли "Бенфике" (0:2). Ответная встреча пройдет 23 августа.

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В статье: Краков Лига чемпионов Динамо (Киев)
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