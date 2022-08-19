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Вернидуб: Хочу, чтобы Кривбасс играл в Кривом Роге
Тренер считает, что опасность сейчас есть по всей стране
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб выразил желание, чтобы команда проводила домашние матчи в Кривом Роге.
"Хочу играть дома, в Кривом Роге! Почему нет? Да, я понимаю, что есть очень большая опасность. Так, как у нас в Кривом Роге, может быть и в Киеве, и во Львове, и где угодно. Я бы хотел, чтобы мы играли дома", - сказал Вернидуб в комментарии ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Напомним, ранее была информация, что "Кривбасс" заявил домашний стадион на сезон в Кривом Роге.
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