Вернидуб: Хочу, чтобы Кривбасс играл в Кривом Роге

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб выразил желание, чтобы команда проводила домашние матчи в Кривом Роге.

"Хочу играть дома, в Кривом Роге! Почему нет? Да, я понимаю, что есть очень большая опасность. Так, как у нас в Кривом Роге, может быть и в Киеве, и во Львове, и где угодно. Я бы хотел, чтобы мы играли дома", - сказал Вернидуб в комментарии ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.