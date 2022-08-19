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Луческу: Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день
Румынский тренер считает, что они не были бы полезны в военных действиях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что футболисты принесут Украине гораздо больше пользы на поле, достигая результатов, нежели с оружием в руках.
"Мы с двумя моими друзьями настояли на том, чтобы увезти игроков. Если бы им пришлось идти воевать, они бы погибли в первый же день. А так они смогли прибавить стране имиджа, ведь она живет благодаря спорту.
Я был одним из тех, кто много помогал вместе с Федерацией футбола Румынии и президентом УЕФА Чеферином. Я был близок с игроками "Динамо" и "Шахтера". Футбол заставляет их переставать думать о происходящем в стране, но когда я вижу их грустные лица, чувствую, что должен их развеселить. Но единственное, что может поднять им настроение, — это результаты, которые двигают все вперед.
Гордость для них - это самое главное сейчас. И ответственность за то, что они представляют в данную минуту. Знаю, что футболисты тренируются и играют не только за себя, но и для всей страны. Футбол должен помогать людям. Нельзя жить только страхом, нищетой, отчаянием и бомбежками. Человеку нужно что-то еще. Улыбки, эмоции. И мы ищем это", - сказал Луческу в интервью Prime Video.
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