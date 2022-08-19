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Полузащитник Шахтера тренировался по индивидуальной программе
18 августа "горняки" возобновили тренировки в Киеве
Фото: ФК Шахтер Донецк
В четверг, 18 августа футболисты и тренерский штаб "Шахтера" возобновили тренировки на спортивной базе "Святошин" в Киеве. Игор Йовичевич получил возможность ознакомиться с инфраструктурой и остался доволен качеством полей.
Сессия стартовала с разминки, затем уделили внимание отработке паса и приема, выполнили упражнения на контроль мяча и провели серию двусторонок с участием трех команд. По индивидуальной программе занимался полузащитник Александр Зубков, сообщает пресс-служба "горняков".
Напомним, что Зубков перешел в "Шахтер" из "Ференцвароша" в начале августа, подписав пятилетний контракт. 25-летний вингер является воспитанником донецкого клуба.
Команда продолжит тренироваться все последующие дни вплоть до стартового матча чемпионата. Напомним, в 1-м туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925". Матч состоится в Киеве 23 августа.
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