Полузащитник Шахтера тренировался по индивидуальной программе

В четверг, 18 августа футболисты и тренерский штаб "Шахтера" возобновили тренировки на спортивной базе "Святошин" в Киеве. Игор Йовичевич получил возможность ознакомиться с инфраструктурой и остался доволен качеством полей.

Сессия стартовала с разминки, затем уделили внимание отработке паса и приема, выполнили упражнения на контроль мяча и провели серию двусторонок с участием трех команд. По индивидуальной программе занимался полузащитник Александр Зубков, сообщает пресс-служба "горняков".

Напомним, что Зубков перешел в "Шахтер" из "Ференцвароша" в начале августа, подписав пятилетний контракт. 25-летний вингер является воспитанником донецкого клуба.

Команда продолжит тренироваться все последующие дни вплоть до стартового матча чемпионата. Напомним, в 1-м туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925". Матч состоится в Киеве 23 августа.