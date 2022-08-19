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Йовичевич: Матч с Металлистом 1925 - большой вызов, важно начать с победы

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится уже 23 августа

Йовичевич: Матч с Металлистом 1925 - большой вызов, важно начать с победы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился ожиданиями от старта в Украинской Премьер-лиге.

– Естественно, что фокус на чемпионате. Матч с "Металлистом 1925" уже скоро – мы должны готовиться, должны концентрироваться, необходимо целенаправленно подойти и ментально, и тактически к первому туру. Очень большой вызов. Для нас важно начать с победы в первом туре, чтобы новая команда, молодые игроки получили уверенность. Только через победы чувствуем себя хорошо. Важно для нас перенести на поле те задумки, над которыми мы в последний месяц работали.

Конечно, еще рано, но мы обязаны расти быстро как команда, молодые игроки должны как личности персонально совершенствоваться и понимать, что они сейчас лидеры, что фокус на украинскую команду. И мы будем работать каждый день, чтобы соответствовать ожиданиям наших болельщиков и целям, которые руководство ставит перед нами.

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– Вы скучали по УПЛ?

– Чрезвычайно. А кто не скучал по футболу вообще? Долгое время нам этого не хватало, наблюдали за другими темами, внешними и общественными факторами. Потому что, в первую очередь, мы – люди. Человек хочет быть свободным, иметь право на мир. А нам сейчас не удается быть свободными, спокойно перемещаться по городу – все время смотришь в небо, всегда есть внутреннее волнение.

Но благодаря нашим военным, которые бьются за всех нас, за то, чтобы мы могли мирно и свободно перемещаться по Киеву и другим городам Украины, – благодаря им мы сейчас можем говорить и о футболе. Так что мы через нашу часть – спортивную, футбольную – будем стараться отблагодарить военных за ту силу, которую они нам дают. Лично я говорю им огромное спасибо и большой респект. Знаю, что все они – болельщики. Кто-то болеет за "Шахтер", кто-то за "Динамо", кто-то за другие команды. И мы постараемся давать им много радости, чтобы они на миг отвлекались от своих забот, - сказал Йовичевич.

Напомним, в 1-м туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925". Матч состоится в Киеве 23 августа.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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