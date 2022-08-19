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Стали известны детали предложения Салернитаны по Довбику

Премьер-лига
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Пока стороны далеки от соглашения

Стали известны детали предложения Салернитаны по Довбику

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик все ближе к тому, чтобы сменить клуб. Главным претендентом на украинца остается "Салернитана". Вот только, препятствием для перехода является то, что стороны не могут договориться о сумме трансфера.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, итальянцы сделали "Днепру-1" предложение по аренде Довбика за 1,2 миллиона евро с последующим правом выкупа за 8 миллионов евро плюс бонусы, размер которых составит примерно 800 тысяч евро.

Украинский клуб дал понять, что готов рассматривать только полноценную продажу своего футболиста. Днепряне рассчитывают, что конкуренция со стороны "Торино" подтолкнет "Салернитану" к улучшению предложения.

Ранее стало известно, сколько "Днепр-1" планирует выручить за переход форварда сборной Украины.

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В статье: Салернитана Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
19.08.2022 в 15:25
В итоге будет как с Супрягой, тянули до конца, никуда не перейдет и потеряет 1 год
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