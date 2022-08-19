Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны детали предложения Салернитаны по Довбику
Пока стороны далеки от соглашения
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик все ближе к тому, чтобы сменить клуб. Главным претендентом на украинца остается "Салернитана". Вот только, препятствием для перехода является то, что стороны не могут договориться о сумме трансфера.
Как сообщает TUTTOmercatoWEB, итальянцы сделали "Днепру-1" предложение по аренде Довбика за 1,2 миллиона евро с последующим правом выкупа за 8 миллионов евро плюс бонусы, размер которых составит примерно 800 тысяч евро.
Украинский клуб дал понять, что готов рассматривать только полноценную продажу своего футболиста. Днепряне рассчитывают, что конкуренция со стороны "Торино" подтолкнет "Салернитану" к улучшению предложения.
Ранее стало известно, сколько "Днепр-1" планирует выручить за переход форварда сборной Украины.
Популярное сейчас
- Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- Четыре сотни оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ объявил потери россиян за 18 августа
- Поражение Днепра-1 в Лиге Европы, новый претендент на Малиновского. Главные новости за 18 августа
- Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО