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Не в Киеве. Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Днепром-1
В рамках второго тура УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Стали известны дата и место проведения матча 2-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и СК "Днепр-1", которым для "бело-синих" откроется новый сезон на внутренней арене.
Поединок пройдет в воскресенье, 28 августа, во Львове на стадионе "Львов Арена", начало – в 17:00.
Напомним, что матч 1-го тура, в котором "Динамо" должно было сыграть на выезде с "Ингульцом", был перенесен из-за участия "бело-синих" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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