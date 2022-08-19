Не в Киеве. Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Днепром-1

Стали известны дата и место проведения матча 2-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и СК "Днепр-1", которым для "бело-синих" откроется новый сезон на внутренней арене.

Поединок пройдет в воскресенье, 28 августа, во Львове на стадионе "Львов Арена", начало – в 17:00.

Напомним, что матч 1-го тура, в котором "Динамо" должно было сыграть на выезде с "Ингульцом", был перенесен из-за участия "бело-синих" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.