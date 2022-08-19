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Не в Киеве. Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Днепром-1

Премьер-лига
(2 голосов)

В рамках второго тура УПЛ

Не в Киеве. Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Днепром-1

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стали известны дата и место проведения матча 2-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и СК "Днепр-1", которым для "бело-синих" откроется новый сезон на внутренней арене.

Поединок пройдет в воскресенье, 28 августа, во Львове на стадионе "Львов Арена", начало – в 17:00.

Напомним, что матч 1-го тура, в котором "Динамо" должно было сыграть на выезде с "Ингульцом", был перенесен из-за участия "бело-синих" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо Киев

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