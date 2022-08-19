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Источник: Лидер Зари подписал контракт с Динамо
Может присоединится к киевлянам уже в ближайшее время
фото - ФК Зоря
Лидер "Зари" Владислав Кабаев продолжит карьеру в киевском "Динамо". По крайней мере, об этом передает Игорь Бурбас.
По сведениям журналиста, полузащитник подписал контракт с киевлянами, причем сделал это еще до еврокубкового старта луганчан. Там согласован пункт, что Кабаев присоединится к "Динамо" первого сентября.
При этом источник уверяет, что переход может состояться и раньше, учитывая вылет "Зари" из еврокубков. Ни одна из сторон пока не подтвердила трансфер официально.
При этом Бурбас передает, что Гладкий окончательно покинул расположение луганчан и получил статус свободного агента.
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