Источник: Лидер Зари подписал контракт с Динамо

Лидер "Зари" Владислав Кабаев продолжит карьеру в киевском "Динамо". По крайней мере, об этом передает Игорь Бурбас.

По сведениям журналиста, полузащитник подписал контракт с киевлянами, причем сделал это еще до еврокубкового старта луганчан. Там согласован пункт, что Кабаев присоединится к "Динамо" первого сентября.

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При этом источник уверяет, что переход может состояться и раньше, учитывая вылет "Зари" из еврокубков. Ни одна из сторон пока не подтвердила трансфер официально.

При этом Бурбас передает, что Гладкий окончательно покинул расположение луганчан и получил статус свободного агента.