На сайте УПЛ пропали дата и время начала одной из матчей первого тура

Уже 23-го августа стартует новый сезон Украинской премьер-лиги. И появилась вероятность, что далеко не все матчи первого тура состоятся в срок.

На сайте УПЛ пропали дата и время начала поединка между "Минаем" и "Львовом". Ранее сообщалось, что игра начнется в среду, 24-го августа, в 13:00.

Отметим, что точно не состоятся матчи "Динамо"- "Ингулец" и "Днепр-1"- "Александрия". Причина проста - киевляне и днепряне заняты еврокубковой квалификацией.