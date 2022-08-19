Премьер-лига
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На сайте УПЛ пропали дата и время начала одной из матчей первого тура
Не обойдется без переносов?
Фото: ФК Львов
Уже 23-го августа стартует новый сезон Украинской премьер-лиги. И появилась вероятность, что далеко не все матчи первого тура состоятся в срок.
На сайте УПЛ пропали дата и время начала поединка между "Минаем" и "Львовом". Ранее сообщалось, что игра начнется в среду, 24-го августа, в 13:00.
Отметим, что точно не состоятся матчи "Динамо"- "Ингулец" и "Днепр-1"- "Александрия". Причина проста - киевляне и днепряне заняты еврокубковой квалификацией.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
19.08.2022 в 17:39
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