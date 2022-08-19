Официально: Еще один матч первого тура УПЛ перенесен

Перенесен еще один матч первого тура УПЛ. Ранее из-за еврокубковых баталий было известно, что в срок не состоятся игры "Динамо"- "Ингулец" и "Днепр-1"- "Александрия".

Также вовремя не сыграют "Минай" и "Львов". По данным официального сайта закарпатцев, УПЛ удовлетворила просьбу львовян о переносе. Помимо этого, перенесен поединок этих же команд в юношеском первенстве.

Символично, что в сезоне 2020/21 матч между "Минаем" и "Львовом" уже переносили из-за COVID-19, причем тогда команды также должны были играть в первом туре.