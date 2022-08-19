  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Еще один матч первого тура УПЛ перенесен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Еще один матч первого тура УПЛ перенесен

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вместо восьми игр в туре - будет пять

Официально: Еще один матч первого тура УПЛ перенесен

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Перенесен еще один матч первого тура УПЛ. Ранее из-за еврокубковых баталий было известно, что в срок не состоятся игры "Динамо"- "Ингулец" и "Днепр-1"- "Александрия".

Читайте такжеДинамо и Днепр-1 пропустят. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го тура

Также вовремя не сыграют "Минай" и "Львов". По данным официального сайта закарпатцев, УПЛ удовлетворила просьбу львовян о переносе. Помимо этого, перенесен поединок этих же команд в юношеском первенстве.

Символично, что в сезоне 2020/21 матч между "Минаем" и "Львовом" уже переносили из-за COVID-19, причем тогда команды также должны были играть в первом туре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде