"ПоКИНУЛ клуб". Кривбасс объявил об уходе 29-летнего защитника

"Кривбасс" объявил об уходе из клуба защитника Артема Щедрого. Данную информацию передает официальный сайт коллектива.

При этом интересна сама формулировка ухода: "Футбольный клуб "Кривбасс" официально сообщает о том, что полузащитник Артем Щедрый поКИНУЛ клуб".

Вероятно, выделяя слово "Кинул", клуб намекает на некое некрасивое поведение со стороны футболиста. Правда это остается лишь догадкой.

Щедрый выступал за "Кривбасс" с лета 2021-го года, продлив зимой контракт до конца следующего сезона. После начала военных действий, полгода провел в составе эстонской "Левадии".