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"ПоКИНУЛ клуб". Кривбасс объявил об уходе 29-летнего защитника
Намекают на скандал?
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" объявил об уходе из клуба защитника Артема Щедрого. Данную информацию передает официальный сайт коллектива.
При этом интересна сама формулировка ухода: "Футбольный клуб "Кривбасс" официально сообщает о том, что полузащитник Артем Щедрый поКИНУЛ клуб".
Вероятно, выделяя слово "Кинул", клуб намекает на некое некрасивое поведение со стороны футболиста. Правда это остается лишь догадкой.
Щедрый выступал за "Кривбасс" с лета 2021-го года, продлив зимой контракт до конца следующего сезона. После начала военных действий, полгода провел в составе эстонской "Левадии".
Отметим, что недавно "Кривбасс" нашел преемника для Щедрого - был
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