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"ПоКИНУЛ клуб". Кривбасс объявил об уходе 29-летнего защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Намекают на скандал?

"ПоКИНУЛ клуб". Кривбасс объявил об уходе 29-летнего защитника

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" объявил об уходе из клуба защитника Артема Щедрого. Данную информацию передает официальный сайт коллектива.

При этом интересна сама формулировка ухода: "Футбольный клуб "Кривбасс" официально сообщает о том, что полузащитник Артем Щедрый поКИНУЛ клуб".

Вероятно, выделяя слово "Кинул", клуб намекает на некое некрасивое поведение со стороны футболиста. Правда это остается лишь догадкой.

Щедрый выступал за "Кривбасс" с лета 2021-го года, продлив зимой контракт до конца следующего сезона. После начала военных действий, полгода провел в составе эстонской "Левадии".

Отметим, что недавно "Кривбасс" нашел преемника для Щедрого - был подписан Якимец из ФК "Львов".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Щедрый
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