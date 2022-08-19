Цыганык: Единного телепула не будет - пять клубов не готовы сейчас сотрудничать с Setanta

На этой неделе украинская премьер-лига объявила о том, что был создан единый телепул и права на показ матчей чемпионата выкупила компания Setanta. При этом, по информации Игоря Цыганыка, телепула ждать не стоит.

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"Я не могу официальную дать какую-либо информацию, потому что все обсуждается. Однако, насколько мне известно, 4 клуба, Динамо, Днепр-1, Заря и Металлист, изъявили желание показывать свои домашние поединки на общенациональном канале и приняли предложение 1+1 о том, чтобы за производство, которое будет производить компания 1+1, эти поединки транслировались на платформах. компании 1+1. Факт является фактом.

Доверенное лицо клуба Рух подтвердило мне, что львовяне собираются показывать и делать трансляции на собственном канале YouTube. То есть 5 клубов не готовы сейчас сотрудничать с Setanta. И они будут реализовывать свои домашние права так, как сочтут нужным.

Посмотрим, каким будет поведение Сетанты, других клубов и организаций, принимающих решение. Я также вычитывал, что есть некоторые дисциплинарные санкции. Я лично не верю, что будут снимать очки. Штрафовать, возможно, будут. Но снимать очки или понижать в статусе, я думаю, не будут”, - заявил Цыганык.

Отметим, что на сайте УПЛ Setanta числится в качестве транслятора всех игр первого тура.