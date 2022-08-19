Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
И то, весь проект все еще под большим вопросом, но мы это предвидели
Getty Images / Global Images Ukraine
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Одна платформа или несколько, общая доступность для болельщиков, футбол в селах, война как триггер и другие "скандалы, интриги, расследования" в преддверии старта нового уникального сезона Украинской Премьер-лиги – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:19 – Что вообще такое этот ваш телепул? Это хорошо или плохо?
04:52 – Казалось бы, причем здесь Англия… О трансляторах;
08:50 – Бесплатный просмотр футбол в 21-м веке – почему так нельзя;
14:31 – Посмотреть футбол в селе возможно, проблема явно гиперболизирована;
16:32 – Телепул "благодаря" войне? Что мешало пойти по стопам лучших лиг раньше?
20:55 – Четыре клуба, которые мутят воду. Еще есть пятый в списке, но он, скорее, нейтральный;
25:17 – О потенциально возможном срыве телепула. Хм, актуально;
27:13 – Что дальше, если все получится? Глобально все понятно, локально – не очень?
30:17 – Прямой эфир VS задержка трансляции в 1-2-5 минут;
31:36 – Уход Ахметова с украинского медиарынка, отдаем трибьют ТРК "Футбол";
34:38 – Условия, предлагаемые украинским болельщикам каналом Setanta Sports;
37:00 – Всем пока!
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