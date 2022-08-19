Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Одна платформа или несколько, общая доступность для болельщиков, футбол в селах, война как триггер и другие "скандалы, интриги, расследования" в преддверии старта нового уникального сезона Украинской Премьер-лиги – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:19 – Что вообще такое этот ваш телепул? Это хорошо или плохо?

04:52 – Казалось бы, причем здесь Англия… О трансляторах;

08:50 – Бесплатный просмотр футбол в 21-м веке – почему так нельзя;

14:31 – Посмотреть футбол в селе возможно, проблема явно гиперболизирована;

16:32 – Телепул "благодаря" войне? Что мешало пойти по стопам лучших лиг раньше?

20:55 – Четыре клуба, которые мутят воду. Еще есть пятый в списке, но он, скорее, нейтральный;

25:17 – О потенциально возможном срыве телепула. Хм, актуально;

27:13 – Что дальше, если все получится? Глобально все понятно, локально – не очень?

30:17 – Прямой эфир VS задержка трансляции в 1-2-5 минут;

31:36 – Уход Ахметова с украинского медиарынка, отдаем трибьют ТРК "Футбол";

34:38 – Условия, предлагаемые украинским болельщикам каналом Setanta Sports;

37:00 – Всем пока!