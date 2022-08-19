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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

И то, весь проект все еще под большим вопросом, но мы это предвидели

Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

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Одна платформа или несколько, общая доступность для болельщиков, футбол в селах, война как триггер и другие "скандалы, интриги, расследования" в преддверии старта нового уникального сезона Украинской Премьер-лиги – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:19 – Что вообще такое этот ваш телепул? Это хорошо или плохо?

04:52 – Казалось бы, причем здесь Англия… О трансляторах;

08:50 – Бесплатный просмотр футбол в 21-м веке – почему так нельзя;

14:31 – Посмотреть футбол в селе возможно, проблема явно гиперболизирована;

16:32 – Телепул "благодаря" войне? Что мешало пойти по стопам лучших лиг раньше?

20:55 – Четыре клуба, которые мутят воду. Еще есть пятый в списке, но он, скорее, нейтральный;

25:17 – О потенциально возможном срыве телепула. Хм, актуально;

27:13 – Что дальше, если все получится? Глобально все понятно, локально – не очень?

30:17 – Прямой эфир VS задержка трансляции в 1-2-5 минут;

31:36 – Уход Ахметова с украинского медиарынка, отдаем трибьют ТРК "Футбол";

34:38 – Условия, предлагаемые украинским болельщикам каналом Setanta Sports;

37:00 – Всем пока!

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Григорий Козловский СК Днепр-1 война с Россией Телеканал Setanta Sports телепул Подкаст Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
19.08.2022 в 21:29
Оттелепулились, болезные.
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