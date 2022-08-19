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В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ
С 22-го по 25-е августа
Фото: ФК Динамо Киев
С 22-го по 25-е августа в столице Украины Киеве вводят запрет на массовые мероприятия. Это делается из-за угрозы ракетно-бомбовых ударов.
Соответствующее поручение глава Киевской ОГА Николай Жирнов дал мэру Кличко
В это время количество чиновников, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города, будет сведено к минимуму.
Отметим, что на эти даты как раз приходится первый тур УПЛ. В Киеве должны состояться матчи "Шахтер" - "Металлист 1915" (23 августа на стадионе имени Лобановского) и "Черноморец" - "Верес" (23 августа на НТК им. В. Банникова).
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