В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ

С 22-го по 25-е августа в столице Украины Киеве вводят запрет на массовые мероприятия. Это делается из-за угрозы ракетно-бомбовых ударов.

Соответствующее поручение глава Киевской ОГА Николай Жирнов дал мэру Кличко

В это время количество чиновников, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города, будет сведено к минимуму.

Отметим, что на эти даты как раз приходится первый тур УПЛ. В Киеве должны состояться матчи "Шахтер" - "Металлист 1915" (23 августа на стадионе имени Лобановского) и "Черноморец" - "Верес" (23 августа на НТК им. В. Банникова).