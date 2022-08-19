  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

С 22-го по 25-е августа

В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

С 22-го по 25-е августа в столице Украины Киеве вводят запрет на массовые мероприятия. Это делается из-за угрозы ракетно-бомбовых ударов.

Соответствующее поручение глава Киевской ОГА Николай Жирнов дал мэру Кличко

В это время количество чиновников, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города, будет сведено к минимуму.

Отметим, что на эти даты как раз приходится первый тур УПЛ. В Киеве должны состояться матчи "Шахтер" - "Металлист 1915" (23 августа на стадионе имени Лобановского) и "Черноморец" - "Верес" (23 августа на НТК им. В. Банникова).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде