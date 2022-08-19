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Без Кулача, но с Супрягой и легионером. Динамо заявилось на УПЛ
Правда первый тур киевляне пропускают
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" опубликовало заявку на новый сезон УПЛ.
Всего в ней оказалось 52 человека, правда речь как о списке А, так и о списке Б. Из интересного можно отметить отсутствие Владислава Кулача, которому, вероятно придется искать новый клуб, а также наличие лишь одного легионера - Томаша Кендзеры.
Список А:
Вратари
Георгий Бущан, Денис Бойко
Защитники
Никита Бурда, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Никита Кравченко, Денис Попов, Александр Сирота, Александр Тымчик
Полузащитники
Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко
Нападающие
Денис Антюх, Артем Беседин, Владислав Супряга
Список Б:
Вратари
Руслан Нещерет, Юрий Авраменко, Денис Игнатенко, Дмитрий Погорелый
Защитники
Назар Балаба, Артем Бенедюк, Даниил Билоконь, Антон Боль, Константин Вивчаренко, Алексей Гусев, Илья Забарный, Егор Сизонюк, Арсений Филатов
Полузащитники
Максим Бойченюк, Максим Василец, Викентий Волошин, Артем Грохольский, Иван Котуха, Навин Малыш, Андрей Маткевич, Юрий Михайлив, Артем Слесарь, Максим Тетеря, Антон Царенко, Назар Янчишин, Александр Яцык
Нападающие
Владислав Ванат, Игорь Горбач, Никита Дзень, Максим Зоренко, Дмитрий Кремчанин
Отметим, что данный список неокончательный и футболисты (новички) могут быть заявлены позже. Одним из таких может
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