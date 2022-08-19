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Хавбек Металлиста: Оцениваю готовность команды процентов на 80

Премьер-лига
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Хавбек Металлиста: Оцениваю готовность команды процентов на 80

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
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Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец поделился своими впечатлениями от подготовки команды к новому сезону УПЛ.

"— Евгений, сегодня команда начала тренировку в 3 часа дня, при максимальной жаре. Таким образом вас готовят к игре с "Рухом"?
— Да, это в большей степени связано с подготовкой к матчу. Если бы матч начинался позже, то мы позже делали бы тренировки. А поскольку матч в три часа — будем тренироваться в три. Следующий матч вообще будет в час, значит, будем работать в это время.

— Насколько сложно работать в таких условиях?
— Очень тяжело. Мы играли так с "Кривбассом", тот матч стартовал в 11 часов. Было очень жарко. В Турции много тренировок проходило при такой сильной жаре. Мы уже немного акклиматизировались, но все равно не очень приятно тренироваться при такой погоде.

— В целом, насколько готова команда к старту в УПЛ?
— Стараемся делать все, что тренерский штаб хочет от нас. Не отходим от нашего старого стиля, придерживаемся его. Я думаю, все будет хорошо. Может быть, готовы не на все 100 процентов. Пока оцениваю готовность процентов на 80. Но в первые две-три игры доберем до 100%", - заявил Подлепенец.

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В первом туре харьковчане сыграют против "Руха". Дата игры - 24-е августа.

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В статье: Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец
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Источник:
ФК Металлист

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