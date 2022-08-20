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Вернидуб: Мы будем играть не для своего удовольствия, а для удовольствия воинов ВСУ

Премьер-лига
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"Кривбасс" хочет побороться за еврокубки в новом сезоне

Вернидуб: Мы будем играть не для своего удовольствия, а для удовольствия воинов ВСУ

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В новом чемпионате Украины футболисты должны играть ради удовлетворения Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб в комментарии ютуб-каналу "Чистый ПОДКАсТ".

"Будем проводить сезон в то время, когда в стране идет война. В первую очередь, будем играть не для своего удовольствия, а для удовольствия своих защитников, воинов ВСУ. Они очень соскучились по футболу. И делают свое дело очень достойно для того, чтобы в том числе, чтобы мы провели этот чемпионат. И ради них мы должны сыграть как можно ярче, чтобы они получили удовольствие от футбола", - цитирует тренера официальный сайт "Кривбасса".

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Также Вернидуб не скрывает амбиций сразиться за еврокубки в новом сезоне УПЛ.

"Если я скажу, что мы сначала будем бороться за сохранение прописки в УПЛ, я буду лукавить. Я амбициозный человек, и хочу, чтобы мои ребята были так же. Если мы уже собрались и так долго готовились, я очень хочу, чтобы моя команда играла в яркий футбол, и занимала места, которые нам дадут право выступать на евроарене. Но сейчас что-либо говорить об этом не хотелось бы. Все понимают, что чемпионат будет тяжелым. В том числе, для грандов", - отметил специалист.

Напомним, в первом туре УПЛ 23 августа криворожцы сыграют с "Колосом".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с Россией
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Комментарии (1)
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Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
20.08.2022 в 08:49
Чемпионат будет не простым, но зато не будет теперь такого большого отрыва в классе в командах.
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