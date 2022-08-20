В Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ

Во временно оккупированном Севастополе горит штаб Черноморского флота России. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в 8:37 по Киеву:

"ПРЯМО СЕЙЧАС! Штаб флота в Севастополе! Пылает! Доброе утро, орки. Севастополь – город украинского духа и украинской славы!”, - написал нардеп в своем Телеграмм.

Также эту информацию подтвердил и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев:

“В крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет”, - написал оккупант в своем телеграмме.

Также впоследствии Разовежав опубликовал странное уточнение, что это был взрыв не от атаки беспилотного летательного аппарата, а от его падения после работы российских военных.