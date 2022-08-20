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В Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ
А где славная ПВО?
"Губернатор" Севастополя в телеграм
Во временно оккупированном Севастополе горит штаб Черноморского флота России. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в 8:37 по Киеву:
"ПРЯМО СЕЙЧАС!
Штаб флота в Севастополе! Пылает!
Доброе утро, орки. Севастополь – город украинского духа и украинской славы!”, - написал нардеп в своем Телеграмм.
Также эту информацию подтвердил и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев:
“В крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет”, - написал оккупант в своем телеграмме.
Также впоследствии Разовежав опубликовал странное уточнение, что это был взрыв не от атаки беспилотного летательного аппарата, а от его падения после работы российских военных.
“Уточнение: беспилотник отработан ПВО (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Попасть не получилось. Молодцы ребята”
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