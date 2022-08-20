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В Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ

Премьер-лига
(1 голосов)

А где славная ПВО?

В Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ

"Губернатор" Севастополя в телеграм

Новина українською

Во временно оккупированном Севастополе горит штаб Черноморского флота России. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в 8:37 по Киеву:

"ПРЯМО СЕЙЧАС!

Штаб флота в Севастополе! Пылает!

Доброе утро, орки. Севастополь – город украинского духа и украинской славы!”, - написал нардеп в своем Телеграмм.

Также эту информацию подтвердил и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев:

“В крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет”, - написал оккупант в своем телеграмме.

Также впоследствии Разовежав опубликовал странное уточнение, что это был взрыв не от атаки беспилотного летательного аппарата, а от его падения после работы российских военных.

“Уточнение: беспилотник отработан ПВО (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Попасть не получилось. Молодцы ребята”

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Андрей(Киев) (Киев)
20.08.2022 в 10:21
Это только начало.Слава Украине!
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