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Патриотично. Шахтер продемонстрировал, как выглядит обновленный клубный автобус

Премьер-лига
(1 голосов)

Что-то новенькое для "горняков"

Патриотично. Шахтер продемонстрировал, как выглядит обновленный клубный автобус

Інстаграм Сергія Палкіна

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин опубликовал у себя в инстаграмме, как выглядит обновленная версия клубного автобуса для "горняков".

Теперь дончане будут передвигаться на автобусе, в котором фон оформлен в черном цвете, а основным элементом будет эмблема клуба и его название в цветах украинского флага.

Отметим, что первую официальную игру сезона "Шахтер" проведет против "Металлиста 1925" 23 августа в 13:00. По данным сайта УПЛ, этот поединок состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Эта встреча должна стать матчем-открытием нового сезона Премьер-лиги.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
20.08.2022 в 10:08
Вот теперь только посмейте новый блакитно-жовтий тренд не поддержать!
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