Патриотично. Шахтер продемонстрировал, как выглядит обновленный клубный автобус

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин опубликовал у себя в инстаграмме, как выглядит обновленная версия клубного автобуса для "горняков".

Теперь дончане будут передвигаться на автобусе, в котором фон оформлен в черном цвете, а основным элементом будет эмблема клуба и его название в цветах украинского флага.

Отметим, что первую официальную игру сезона "Шахтер" проведет против "Металлиста 1925" 23 августа в 13:00. По данным сайта УПЛ, этот поединок состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Эта встреча должна стать матчем-открытием нового сезона Премьер-лиги.