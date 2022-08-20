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Патриотично. Шахтер продемонстрировал, как выглядит обновленный клубный автобус
Что-то новенькое для "горняков"
Інстаграм Сергія Палкіна
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин опубликовал у себя в инстаграмме, как выглядит обновленная версия клубного автобуса для "горняков".
Теперь дончане будут передвигаться на автобусе, в котором фон оформлен в черном цвете, а основным элементом будет эмблема клуба и его название в цветах украинского флага.
Отметим, что первую официальную игру сезона "Шахтер" проведет против "Металлиста 1925" 23 августа в 13:00. По данным сайта УПЛ, этот поединок состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Эта встреча должна стать матчем-открытием нового сезона Премьер-лиги.
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