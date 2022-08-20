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Телепулу все же быть? Заря подтвердила трансляцию своего первого домашнего матча УПЛ на Сетанте

Премьер-лига
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Ох и Санта Барбара

Телепулу все же быть? Заря подтвердила трансляцию своего первого домашнего матча УПЛ на Сетанте

Фото: УПЛ

Новина українською

Вчера журналист Игорь Цыганик заявил, что пять клубов УПЛ все же решили не входить в общий телепул Премьер-лиги и транслировать домашние матчи на выгодных им площадках.

Правда, сегодня, 20 августа, "Заря" на своем официальном сайте опубликовала анонс поединка первого тура нового сезона УПЛ, в котором луганчане отметили, что номинально домашний матч против "Ворсклы" покажет телеканал Setanta Sports.

Этот поединок между "Зарей" и полтавчанами запланирован на 23 августа на 15:00. Местом проведения встречи станет стадион "Авангард" в Ужгороде.

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В статье: Заря (Луганск) Телеканал Setanta Sports
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