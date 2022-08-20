Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Телепулу все же быть? Заря подтвердила трансляцию своего первого домашнего матча УПЛ на Сетанте
Ох и Санта Барбара
Фото: УПЛ
Вчера журналист Игорь Цыганик заявил, что пять клубов УПЛ все же решили не входить в общий телепул Премьер-лиги и транслировать домашние матчи на выгодных им площадках.
Правда, сегодня, 20 августа, "Заря" на своем официальном сайте опубликовала анонс поединка первого тура нового сезона УПЛ, в котором луганчане отметили, что номинально домашний матч против "Ворсклы" покажет телеканал Setanta Sports.
Этот поединок между "Зарей" и полтавчанами запланирован на 23 августа на 15:00. Местом проведения встречи станет стадион "Авангард" в Ужгороде.
Популярное сейчас
- Последний шанс. Анонс и прогноз на бой Александр Усик - Энтони Джошуа 2
- Гладкий возвращается в Черноморец, МЮ шикарно усиливается. Главные новости за 19 августа
- Все двуматчевые противостояния квалификации еврокубков начинались для украинских команд с номинально домашнего матча
- Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 10:48 Украинские Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- 20:18 Зарубежные Университатя - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- 15:17 Зарубежные Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций