Телепулу все же быть? Заря подтвердила трансляцию своего первого домашнего матча УПЛ на Сетанте

Вчера журналист Игорь Цыганик заявил, что пять клубов УПЛ все же решили не входить в общий телепул Премьер-лиги и транслировать домашние матчи на выгодных им площадках.

Правда, сегодня, 20 августа, "Заря" на своем официальном сайте опубликовала анонс поединка первого тура нового сезона УПЛ, в котором луганчане отметили, что номинально домашний матч против "Ворсклы" покажет телеканал Setanta Sports.

Этот поединок между "Зарей" и полтавчанами запланирован на 23 августа на 15:00. Местом проведения встречи станет стадион "Авангард" в Ужгороде.